Число экстремистских преступлений в Австрии достигло рекордного уровня

Вена, , 10:41 — REGNUM Количество преступлений правоэкстремистской направленности в Австрии достигло рекордного уровня, сообщает Der Kurier.

Согласно данным министерства внутренних дел Австрии, за 2016 год зафиксировано 1 313 преступлений, связанных с деятельностью ультраправых и расистских групп.

В 2014 году их насчитывалось 750, в 2015 — 1 156. Это значит, что количество преступлений выросло в 2016 году на 13,5%.

«Это очень тревожное развитие событий, — комментирует ситуацию депутат от партии Зеленых Альберт Штайнхаузер. — Еще никогда в нашей стране не было так много проявлений экстремизма и расизма».

«Это связано отчасти с тем, что в страну пребывают все больше беженцев: преступления происходят как со стороны мусульманских мигрантов, так и со стороны австрийцев», — сообщает сотрудник МВД Конрад Коглер.

Некоторые эксперты полагают, что данные преступления — естественная реакция многих граждан на увеличение беженцев в стране.