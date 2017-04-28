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«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»

Политика

Журнал Formiche о стабилизирующей роли России в Ливии

Рим, 28 апреля 2017, 10:39 — REGNUM  Электронная версия итальянского журнала Formiche пишет о хороших новостях из Ливии. «Существует изысканная дипломатия, которая пытается разрешить ливийский кризис, избегая столкновения, которое несколько недель назад казалось неизбежным», — заявляет журналист Эммануэле Росси и перечислят три «международные пересекающиеся тактики», которые стоят за новыми контактами между Триполи, где Фаиз Сарадж уже больше года старается воссоединить страну, и Востоком страны, в лице оппозиции генерала Хафтара.

Итак, первая тактика принадлежит Италии. 21 апреля в Риме состоялась встреча председателя парламента Тобрука Агила Салеха (человек Хафтара) и представителя Высшего совета государства Абдулы Рахмана Ас-Севехли (консультативный орган в Триполи, созданный в рамках плана ООН). Изначально эта встреча была секретной, но потом произошла утечка информации и о встрече в общих чертах написало итальянское информагентство ANSA, утверждая, что участники переговоров согласились работать над мирными решениями и планировать новые встречи ради высших интересов Ливии. При этом МИД Италии хвалится своей интенсивной работой в Ливии, отмечая первые 100 дней возвращения в страну первого западного посольства.

Вторая тактика дипломатической активности автор статьи приписывает США. Хотя, определить стратегию Трампа по Ливии невозможно, ведь сам президент США на недавней совместной пресс-конференции по итогам визита премьер-министра Паоло Джентилони заявил, что Вашингтон «не имеет никакой роли» в ливийском кризисе и «не представляет себе будущее сложившейся ситуации», но имеет одну цель — борьбу с терроризмом.

Тем не менее, как утверждает журнал Formiche, за несколько дней до встречи Трампа и Джентилони Государственный департамент США направил два письма с приглашением Сараджу и Хафтару, между которыми, возможно, в июне состоится прямая встреча. «Если Соединенные Штаты решили представят свои дипломатические комнаты для того, чтобы способствовать диалогу между Триполи и Киренаики, это потому, что какая-то другая сила движется на этом поле», — пишет автор. И здесь на сцену выходит Россия. С третьей тактикой.

Автор делает подобный вывод из визита в Триполи заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, которого Эммануэле Росси называет «deal maker внешней политики Кремля». В статье сообщается, что Богданов попросил ливийское правительство возобновить соглашения, которые были достигнуты между Москвой и Каддафи, а также предложил обеспечить военную подготовку Национальной гвардии и объявил, что в скором времени будет вновь открыто в Триполи русское посольство. «Фотографии и соответствующие заявления представляют ясное сообщение: Россия стремится показать международному сообществу, что она не имеет желания поддерживать Хафтара оружием, хотя совсем недавно эта гипотеза казалось неизбежной», — подытоживает журналист.

Учитывая важность урегулирования ситуации в Ливии для Италии, как с точки зрения экономического фронта, так и ситуации с беженцами, стремление Москвы разрешить конфликт в Ливии мирным путем в Италии видят как отличную новость. России отдают роль некого стабилизатора отношений между двумя оппозиционными силами страны.

«Двухпартийный подход России — х орошая новость для Италии, в Москве мы видим надежного партнера в решении критической ситуации, которая затрагивает нас очень близко, — утверждает автор. — Частичная незаинтересованность Вашингтона, который не имеет четкой стратегии, но сотрудничает, может служить именно причиной, которая толкает русских на принятие решения по урегулированию ситуации в Ливии».

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