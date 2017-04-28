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Спикер Саратовской облдумы предвидел уход самого богатого депутата

Политика

Депутат-одномандатник Саратовской областной думы Альберт Старенко от фракции «Единая Россия» отказался от мандата

Саратов, 28 апреля 2017, 10:52 — REGNUM  Депутат Саратовской областной думы Альберт Старенко 28 апреля написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Документ уже поступил в региональный парламент. В соответствии с регламентом, его рассмотрят члены мандатной комиссии и внесут соответствующий вопрос на заседание областной думы, которое состоится 24 мая.

«Предпосылки к такому решению появились еще в прошлом году, — прокомментировал председатель областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Капкаев. — Депутат должен принимать участие в мероприятиях Саратовской областной Думы: в заседаниях комитетов, очередных заседаниях законодательного собрания. К сожалению, в последнее время Альберт Старенко стал уделять заметно меньше времени этой деятельности. Его личное заявление в думу поступило, я думаю, коллеги его согласуют. В этом случае в региональном парламенте останется 43 депутата. Мандат Альберта Старенко никому нельзя передать, так как он был избран по одномандатному округу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Старенко заявил, что намерен досрочно сложить депутатские полномочия, потому что больше не хочет заниматься политической деятельностью.

«Человек же может перестать хотеть быть депутатом? Вот я больше не хочу. Мне совсем не нужен депутатский мандат», — резюмировал он. По его словам, он уже два года живет в Москве, в Саратове бывает по делам.

Согласно декларации о доходах и имуществе депутатов Саратовской областной думы за 2016 год, самый большой доход у депутата Альберта Старенко — 81 млн 40 тыс. рублей. В его собственности находятся 18 земельных участков площадью от 180 до 50 600 кв. м., 5 жилых домов (от 30,5 кв. м. до 937,5 кв. м.), половина жилого дома площадью 97,1 кв. м., четыре квартиры, два нежилых помещения и два машиноместа. Он владеет автомобилями Hyundai Grand Starex и Lexus LX 450d, прицепом, катером и моторной лодкой. Еще два земельных участка находятся у него в пользовании.

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