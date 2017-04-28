В ярославском «Яблоке» произошел переворот

Ярославль, , 10:06 — REGNUM 27 апреля прошло общее собрание Ярославского регионального отделения политической партии «Яблоко», на котором новым председателем областной партийной организации был избран Олег Виноградов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отстраненный от должности бывший лидер ярославских «яблочников» депутат муниципалитета Ярославля адвокат Владимир Зубков считает прошедшее собрание нелегитимным.

«Собрание было организованно с рядом нарушений. Во-первых до 22 членов партии просто не дозвонились и не пригласили на собрание, во-вторых, 16 человек, якобы заявили о выходе из партии в телефонном разговоре с куратором регионального отделения, но телефонный разговор не является публичным заявлением, и не может рассматриваться как заявление о выходе из партии. Кроме того, накануне собрания в партию был принят ряд сторонников Олега Виноградова. Информирование членов партии о собрании также проводилось не должным образом — его производили не уполномоченные на это люди, например, сам Виноградов, до ряда членов партии, в том числе и до меня информация попросту не была доведена», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Зубков.

Олег Виноградов уверяет, что конференция прошла законно.

«Меня избрали председателем, избрали региональный совет, то есть все руководящие органы регионального отделения, а также делегатов на XX съезд. Зубкова не было. Он себя очень странно повел. Я ему звонил, он трубку не брал. Потом пришел представитель из юстиции и сказал, что Зубков приходил к ним и пожаловался на то, что его не пригласили на собрание. Знаю, что он многих отговаривал прийти на собрание. Но надеюсь, что мирно вопрос решится, и Зубков не будет нам противостоять», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.Партия «Яблоко» в Ярославской области имеет долгую историю. В 1995 году два представителя партии — Елена Мизулина и Георгий Садчиков были избраны в Государственную Думу России, в 1999 году партия выдвигала на пост ярославского губернатора тогдашнего председателя Ярославской областной думы Сергея Вахрукова, который тогда не был избран, но спустя 8 лет был назначен главой региона. В конце 2011 года региональное отделение партии возглавил адвокат Владимир Зубков. В октябре 2012 года он был избран депутатом муниципалитета Ярославля. В январе 2017 года в отношении Зубкова было возбуждено уголовное дело по подозрению в в покушении на мошенничество.

Олег Виноградов в политике с 1990 года, тогда он был избран депутатом областного совета. В 2000—2004 годах он возглавлял фракцию политической партии «Союз Правых Сил» в Ярославской областной думе, в 2003 году Виноградов участвовал в выборах губернатора Ярославской области, но к финишу пришел только третьим. В 2005 году был избран председателем регионального отделения «Республиканской партии России». В 2006—2009 работал заместителем губернатора Ярославской области, в 2007 году фигурировал в средствах массовой информации как лидер областного отделения «Демократической партии России». В 2010 году Виноградов вступил в ряды «Справедливой России» и принимал от данной партии участие в довыборах депутата Ярославской областной думы, но снял кандидатуру. В 2012 году он возглавил штаб кандидата на пост мэра Ярославля Евгения Урлашова и после его победы был назначен заместителем мэра города. В 2013 году, после ареста Урлашова, покинул этот пост, был выдвинут в депутаты Ярославской областной думы от партии «Гражданская Платформа», но его регистрация в качестве кандидата была отменена решением суда.

Интересно, что если Олег Виноградов остался одним из немногих соратников Евгения Урлашова, то Владимир Зубков вскоре после избрания опального мэра перешел на сторону его критиков.

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