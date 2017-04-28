Ле Пен: Страна, которая голосует за Макрона, — уже не Франция

Париж, , 10:07 — REGNUM Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен продолжает делать ставку на резкие выпады в сторону своего главного соперника Эммануэля Макрона, сообщает Stuttgarter Nachrichten.

«Страна, которая голосует за господина Макрона — уже не Франция. Это — не нация, это — раздробленное мультикультурное общество», — заявила Ле Пен 27 апреля в ходе своего выступления перед избирателями в Ницце.

23 апреля прошел первый тур голосования, согласно результатам которого, за пост президента 7 мая будут два кандидата.

Лидер социал-либеральной политической партии «Вперед!» Эммануэль Макрон — сторонник укрепления Европейского союза. Бывший министр экономики выступает за повышение расходов на оборону и безопасность, стремится укрепить отношение с Германией.

Во внутренней политике он призывает к равенству и социальной справедливости.

Марин Ле Пен — евроскептик, она выступает за выход Франции из еврозоны и Шенгена. Лидер «Национального фронта» критикует технократов в Брюсселе, и в случае своей победы обещает проведение референдума по вопросу членства в ЕС.