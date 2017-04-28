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В МИД РФ не получали запросов из Дании по атакам хакеров

Политика

Эта тема надуманная и спекулятивная, заявили в МИД РФ

Москва, 28 апреля 2017, 09:46 — REGNUM  В МИД России назвали надуманной и спекулятивной тему обвинений Данией России в хакерских атаках на министерство обороны страны, сообщает RT.

По словам директора второго европейского департамента МИД РФ Игоря Неверова, никаких запросов от властей Дании в связи с этими обвинениями по дипломатическим каналам российская сторона не получала.

«Это попытка решать свои внутриполитические проблемы за счёт какого-то внешнего образа врага», — заявил Неверов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля датская национальная ежедневная газета Berlingske привела заявление министра обороны страны Клауса Йорта Фредериксена о том, что «российским хакерам» якобы удалось совершить успешную попытку кражи данных сотрудников Минобороны Дании в период с марта 2015 года по октябрь 2016 года.

Какие у министерства обороны Дании были основания подозревать в этом «российских хакеров, связанных с путинским режимом» — не уточняется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хакерскими атаками на информационные системы иностранных государств Российская Федерация не занимается.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков прокомментировал заявление министра обороны Дании о кибератаках

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МИД России
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