Анатолий Кошкин, , 09:44 — REGNUM

«Анахронизм — явление или понятие отжившее, устаревшее, не соответствующее условиям современности, пережиток». (Д. Н. Ушаков)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в рамках своего визита в Москву он намерен обсудить перспективы осуществления совместной с Россией деятельности на южных Курилах, а также добиться прогресса по вопросу мирного договора между Москвой и Японией. «Мы хотим уверенно продвигаться на переговорах по мирному договору, а также сделать большой шаг вперед в вопросе осуществления совместной деятельности на четырех северных островах и свободного посещения могил [предков] бывшими жителями», — сказал он. При этом не скрывается, что мирный договор для японского правительства не что иное, как эвфемизм, лишь слегка прикрывающий стремление Токио отторгнуть от нашей страны законно принадлежащие ей южные Курильские острова, или, как они именуются в Японии, «северные территории».

О намерении как можно скорее заключить мирный договор с Японией заявляет и президент РФ Владимир Путин: «Мы хотим полной нормализации отношений с Японией, отсутствие мирного договора — это анахронизм, доставшийся из прошлого, и этот анахронизм должен быть устранён». То есть договор непременно подлежит заключению. Однако, похоже, существуют серьезные разночтения в интерпретации понятия «анахронизм».

Обратимся к авторитетным справочникам.

Энциклопедический словарь: Анахронизм — (от греч. ana — обратно, против — и chronos — время). 1). Ошибка против хронологии, отнесение какого-либо события, явления к другому времени. 2). Намеренное внесение в изображение какой-либо эпохи несвойственных ей черт. 3). Пережиток старины.

Словарь Ушакова: Анахронизм — 1). Ошибочное приурочение события одной эпохи к другой, нарушение хронологического правдоподобия (истор.). 2).Явление или понятие отжившее, устаревшее, не соответствующее условиям современности, пережиток.

Словарь Даля: Анахронизм — погрешность от соединения неодновременных событий; ошибка в летосчислении, в порядке событий или в обстановке их; не современность, обчет, невсупорица.

Словарь Брокгауза и Ефрона: Анахронизм — так называется всякая погрешность против хронологии.

Именно такой невсупорицей, на мой взгляд, являются утверждения через 72 года после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии и 60 лет после официального ратифицирования парламентами соглашения о прекращении между двумя государствами состояния войны — о якобы насущной необходимости заключения явно потерявшего смысл и актуальность мирного договора.

Как уже неоднократно подчеркивалось, в том числе автором этих строк, в условиях упорного нежелания японских властей признавать скрепленные подписями ведущих держав мира и самой Японией итоги Второй мировой войны функции мирного договора эффективно выполняет Советско-японская совместная декларация 1956 года.

В 1-й статье Декларации провозглашается:

«Состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».

Декларацией восстанавливались дипломатические и консульские отношения, провозглашалось невмешательство «прямо или косвенно во внутренние дела друг друга по любым мотивам экономического, политического и идеологического характера».

Объявлялось, что СССР «поддержит просьбу Японии о принятии ее в члены Организации Объединенных Наций». Заметим, что без такой поддержки государства — члена Совета Безопасности ООН Япония вступить в эту главную международную организацию не могла. А значит, не могла вернуться в мировое сообщество.

Советское правительство брало в Декларации на себя обязательство освободить и репатриировать в Японию всех осужденных в СССР японских граждан и продолжать поиск тех японцев, судьба которых неизвестна. В отличие от многих воевавших с Японией стран, Советский Союз отказывался от всех репарационных претензий к Японии.

Была выражена готовность учитывать интересы Японии в рыболовстве в северо-западной части Тихого океана.

В Совместной декларации было достигнуто и согласие сторон об условиях послевоенного территориального размежевания. В 9-й статье Декларации было записано, что «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи (Плоские — А.К.) и острова Сикотан (Шикотан) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Достигнутая договоренность отвечала искомой цели правительства Японии. Когда в 1955 году начались советско-японские переговоры о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений, японское правительство разработало секретную директиву № 161 для своего полномочного представителя на переговорах Сюнъити Мацумото. Инструкцией предписывалось, что крайней позицией японской стороны при решении вопроса о территориальном размежевании является переход к Японии островов Хабомаи и Шикотан. Заметим, что японские власти до сих пор отказываются обнародовать эту директиву, хотя ее содержание известно исследователям, причём не только японским. Инструкция предусматривала три этапа: «Сначала требовать передачи Японии Карафуто (Южного Сахалина) и всех островов Тисима (вся Курильская гряда — А.К.) с расчётом на дальнейшее обсуждение; затем, несколько отступив, добиваться уступки Японии южных Тисима по историческим причинам и, наконец, настаивать как минимум на передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, сделав это требование непременным условием успешного завершения переговоров».

Однако не заинтересованные в окончательном послевоенном японо-советском урегулировании США сорвали тогда подписание мирного договора на достигнутых условиях. Последствия коварной политики Вашингтона по недопущению японо-советского, ныне японо-российского, добрососедства мы видим и по сей день. Навязанные Токио необоснованные и неприемлемые для Москвы территориальные притязания и поныне омрачают отношения двух соседних стран и народов.

Полагаю оправданным напомнить мнение по затронутому вопросу депутатов Сахалинской областной думы и видных российских ученых-востоковедов, изложенное в декабрьском Открытом письме президенту РФ В. В. Путину накануне его визита в Японию:

«Под прикрытием разговоров об углублении двусторонних экономических связей вновь выдвигается идея «необходимости» заключения мирного договора в обмен на южные Курилы.

В этой связи, хотели бы подчеркнуть, что формальный мирный договор с Японией в нынешних условиях является явным анахронизмом. Пора твердо заявить японскому руководству, что время реанимации не состоявшихся по вине Токио и Вашингтона соглашений давно прошло.

Состояние войны между нашими странами прекращено еще в 1956 г., все необходимые для развития нормальных добрососедских, включая экономические, отношений соглашения заключены. Очевидно, что для Японии мирный договор является сейчас не целью, а средством реализации своих корыстных и ничем ни исторически, ни юридически не обоснованных территориальных притязаний к нашей стране, о чем, повторим, неоднократно заявляло руководство РФ».

Мнение о том, что нам экономическое сотрудничество нужно больше, чем японцам, едва ли верно. Именно неосвоенные российские просторы и недра могут помочь Стране восходящего солнца выходить из затянувшейся на четверть века стагнации экономики. Похоже, в Японии начинают это понимать. Неслучайно премьер-министр Абэ после очередной встречи с российским президентом ищет возможности для сотрудничества с соседней страной, не останавливаясь даже перед разрешением японскому бизнесу работать на Курилах, чего никогда не было. «Японцы и российские граждане вместе будут заниматься разведением рыбы и морских ежей, будет развиваться уникальный для северных четырех островов туризм с использованием богатой природы, будет повышаться жизненный уровень, удобства проживающих там российских граждан. А также будет создаваться много новых возможностей для японцев, которые будут приезжать и заниматься там экономической деятельностью», — сказал японский лидер. Хотелось бы только, чтобы такая деятельность не имела подспудную цель внедриться на наши острова с тем, чтобы, как замышляют некоторые советники Абэ, готовить почву для их перехода к Стране восходящего солнца.