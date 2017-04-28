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Заммэра Ярославля может возглавить городскую думу

Политика

В случае победы на выборах в муниципалитет

Сергей Калинин
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Сергей Калинин

Ярославль, 28 апреля 2017, 09:44 — REGNUM  Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин может возглавить муниципалитет следующего созыва в случае победы на выборах 109 сентября 2017 года. О таком намерении Калинин рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Калинин выдвинул свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России» по 15 округу. Сергей Калинин был депутатом муниципалитета действующего созыва, однако перешел на работу в мэрию в 2016 году, придя на смену арестованному Леониду Комарову. Тогда город возглавлял Алексей Малютин. Пришедший ему на смену Владимир Слепцов оставил Сергея Калинина в своей команде. По словам Комарова, намерение идти в депутаты согласовано с действующим мэром.

«Когда я переходил с депутатской работы на пост заммэра, отрасль была в тяжелом состоянии. Была провалена программа расселения аварийного жилья, не строились садики. Мне удалось выправить ситуацию — мы построили 3 садика, полностью выполнили третий этап программы расселения, которая будет завершена в этом году. Я выполнил задачи, которые стояли передо мной. Теперь партия «Единая Россия» выдвинула меня на выборы в муниципалитет Ярославля», — рассказал Сергей Калинин.

После выдвижения Калинина в политических кругах города заговорили о том, что Калинин может стать новым спикером городского парламента. Заммэра не стал опровергать эти предположения.

«Определенные амбиции у меня есть, я не буду этого скрывать. Но сначала нужно пройти праймериз, выиграть выборы, если это произойдет, я буду выдвигать свою кандидатуру на пост председателя муниципалитета. Если депутаты меня изберут, я буду работать на этом посту», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Калинин.

Действующий председатель муниципалитета Павел Зарубин также намерен принять участие в выборах депутатов, не исключено, что в случае победы он будет бороться за пост председателя с Сергеем Калининым.

Сергей Калинин дважды, в 2008 и 2012 годах избирался депутатом муниципалитета Ярославля от Кировского района. В 2008—2012 годах возглавлял фракцию «Единой России» в городском муниципалитете. Работал генеральным директором ООО «Промстроймонтаж», в 2014 году возглавил муниципальное акционерное общество «Ярославльзаказчик». В июле 2016 года перешел на работу в мэрию Ярославля на пост вице-мэра по вопросам градостроительства.

Читайте ранее в этом сюжете: Назад в будущее: ярославские чиновники хотят вернуться в депутатские кресла

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Выборы депутатов муниципалитета Ярославля-2017
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