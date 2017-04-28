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Воронежский губернатор: Система госуправления в России – неэффективна

Политика

Глава Воронежской области подверг жесткой критике работу правительства РФ

Воронеж, 28 апреля 2017, 09:37 — REGNUM  Отсутствие стратегии выхода страны из экономического кризиса со стороны правительства РФ, а также неэффективная система государственного управления, неспособная противостоять коррупции — эти факторы мешают нормальному социально-экономическому развитию регионов. Об этом заявил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, выступая 27 апреля с отчетом о работе регионального правительства за минувший 2016 год перед депутатами Воронежской областной думы, сообщает ИА REGNUM.

Подводя итоги своего доклада, в котором содержались основные социально-экономические показатели региона за 2016 год, губернатор отметил: «Есть ли удовлетворенность от нашей деятельности? Честно отвечу: негатива больше, чем позитива. И думаю, такое же настроение присутствует среди наших граждан».

Говоря о том, что тревожит власти региона, губернатор подчеркнул: «К сожалению, финансово-экономический блок правительства Российской Федерации до сих пор не предложил стратегию выхода страны из экономического кризиса. В этих условиях регионам, и это касается не только Воронежской области, весьма непросто поддерживать собственный экономический рост».

В частности, глава региона отметил, что происходящие процессы резко негативно отражаются на развитии области.

«Продолжается снижение реальных доходов населения — за прошлый год они уменьшились на 8 процентных пунктов. Это очень чувствительно для наших граждан. В стране функционирует неэффективная система государственного управления, которая, в том числе, неспособна противостоять коррупционным явлениям», — подчеркнул губернатор.

«Нарастают объемы недоимки по налогам в консолидированный бюджет области. По итогам года недоимка увеличилась на 25 процентов и достигла трех миллиардов 700 миллионов рублей. Растет недовольство людей качеством оказания услуг в сфере ЖКХ; удовлетворенность высказывают менее 40 процентов жителей. И эту отрасль надо брать под особый контроль. Перечень этих проблем можно продолжить», — сказал глава области.

Глава региона отметил, что для того, чтобы преодолеть проблемы, необходимо продолжать работу по обеспечению максимально комфортной работы для бизнеса: снижать административные барьеры, сокращать сроки выдачи разрешений, формировать комфортную инвестиционную среду. Также глава региона отметил необходимость концентрации бюджетных ресурсов на решении приоритетных задач, а также сокращать налоговые недоимки.

«Требуется завершить внедрение в практику механизмов проектного управления. Это позволит нацелить работу каждого чиновника на достижение результатов, определенных приоритетными направлениями, и выполнение их прямых должностных обязанностей. В-четвертых, все программы и проекты необходимо разрабатывать и реализовывать с максимальным вовлечением граждан и представителей бизнеса. Для этого следует усилить роль территориального общественного самоуправления, а также Общественной палаты и Торгово-промышленной палаты области. Назрело время создать на всех уровнях действенного систему общественного контроля», — подчеркнул Гордеев.

Это не первый случай, когда глава Воронежской области выступает с критикой в адрес правительства. В 2014 году Алексей Гордеев заявил о необходимости «глубокой модернизации» вертикали власти. Позже, в апреле 2015-го, воронежский губернатор заявил, что в правительстве РФ «регионами никто предметно не занимается» и что там не представляют, что именно происходит в субъектах. В июне того же года на заседании рабочей группы по мониторингу исполнения поручений Госсовета РФ Алексей Гордеев обвинил правительство РФ в неисполнении в срок поручений президента Владимира Путина, направленных на повышение экономической устойчивости регионов.

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Регионы России в условиях финансового кризиса
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