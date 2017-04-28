Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»

Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Вашингтон и Москва не решили «никаких вопросов» в двусторонних отношениях во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в российскую столицу. Об этом рассказал сам Тиллерсон радиостанции NPR.

«Мы ничего не решили на той встрече», — сказал Тиллерсон, комментируя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве.

При этом госсекретарь США добавил, что России надо решать, «хочет ли она играть положительную роль в глобальном мировом порядке или разрушительную».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Рекс Тиллерсон находился с официальным визитом в Москве с 11 по 12 апреля. Сперва он провел многочасовые переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Затем их обоих в Кремле принял президент РФ Владимир Путин.

По итогам переговоров Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Москва должны сделать все, чтобы остановить деградацию отношений.

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