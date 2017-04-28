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Трамп: Работать президентом — сложнее, чем я думал

Политика

Защита столь серьезна, что невозможно пойти, куда хочется

Вашингтон, 28 апреля 2017, 09:03 — REGNUM  Обязанности президента США оказались более тяжелыми, чем изначально предполагал Дональд Трамп. Об этом американский лидер признался в интервью Reuters.

Он отметил, что любил свою предшествующую жизнь, насыщенную разными событиями. «Сейчас же у меня больше работы, чем раньше. Я думал, что будет легче», — сказал президент США.

Трамп также рассказал, что до сих пор не привык к круглосуточной охране, которая похожа на «собственный маленький кокон». Защита столь серьезна, что невозможно пойти, куда хочется, пояснил он.

Американский лидер также посетовал на то, что лишился одного из своих любимых занятий — управлять автомобилем. «Мне нравится водить. Но я больше не могу водить сам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом подвел итоги работы 45-го президента США за первые месяцы, опубликовав документ под названием «100 дней безопасности Дональда Трампа». В числе заслуг американского лидера, по мнению его администрации, «изоляция» РФ в ООН из-за нейтральной позиции Китая по резолюции о Сирии, «работа» над изоляцией КНДР и возможное введение новых санкций против Ирана.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом рассказал о заслугах президента Трампа

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