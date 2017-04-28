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Граждане США не верят в честное расследование «атак хакеров из РФ»

Политика

73% граждан США предпочли бы, чтобы проверку вмешательства России в выборы проводила независимая группа, а не Конгресс

Вашингтон, 28 апреля 2017, 09:00 — REGNUM  В США граждане страны поддерживают независимое расследование в отношении отношении вмешательства России в выборы 2016 года и возможной причастности Москвы к предвыборной кампании Дональда Трампа, пишет член Демократической партии США Донна Бразил в статье для Politico.

Автор приводит результаты опроса для NBC News и Wall Street Journal, согласно которым 73% граждан США предпочли бы, чтобы проверку вмешательства России в выборы проводила независимая группа, а не Конгресс. 61% респондентов отметили, что они не верят в то, что Конгресс сможет провести честное и объективное расследование выборов 2016 года

По мнению Бразил, какое-то тщательное расследование предвыборных кибератак может провести только Федеральное бюро расследований (ФБР). Расследования в Конгрессе и другие расследования страдают «некомпетентностью, равнодушием и немереным затягиванием процесса».

Конгресс же в данном случае вообще не справляется со своими надзорными обязанностями, отказываясь выступать в качестве отдельной и равнозначной ветви власти. При этом работу проверяющих комитетов как палаты представителей, так и Сената отравили «чисто партийные интересы».

Говоря о кибератаках, автор статьи напомнила, что они продолжились и после выборов в США, как на сам Вашингтон, так и на его союзников, которые «находятся под постоянной угрозой вмешательства России».

Также Бразил напомнила об обещании президента США Дональда Трампа создать команду, занимающуюся проблемой кибербезопасности после «российских хакерских атак». План по созданию этой команды должен был быть готов в течение 90 дней после инаугурации, однако сроки прошли — а ни плана, ни команды, ни каких-либо свидетельств о работе в этом направлении нет.

Это фиаско лишь немногим более смехотворно, чем проверки, проводимые Сенатом и Конгрессом, заключает автор.

Читайте ранее в этом сюжете: Politico: Расследование вмешательства России в выборы – посмешище

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Кибербезопасность и киберпреступность
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