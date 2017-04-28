МИД Венесуэлы об «империалистическом поведении» США: «Весь мир знает»

Каракас, , 08:54 — REGNUM Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) не является инструментом, который используется Вашингтоном, чтобы подчинять себе страны и народы. Об этом заявила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес в интервью RT.

«СЕЛАК это не то министерство колоний, которым является ОАГ (Организация американских государств), — говорит она. — (…) Это пространство, которое мы создали исходя из наших исторических корней, это пространство, основанное на сотрудничестве, интеграции и дружбе».

При этом Родригес добавила, что Венесуэла, ранее являющаяся частью ОАГ, дала возможность этой организации стать местом встречи между странами СЕЛАК и Северной Америкой.

«Весь мир знает, как действуют США, знает их империалистическое поведение, их односторонние действия, мир знает их политику отсутствия уважения к суверенитету других государств, — говорит Родригес. — Таким образом, СЕЛАК — это пространство, чья правовая, политическая и нравственная природа отличается от того, что существует в ОАГ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2017 г. президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выходе возглавляемой им страны из Организации американских государств.

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