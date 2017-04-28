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Украина «позвала» гостей на «Евровидение-2017» в Крым — видеоролик

Политика

«Наш лозунг – праздновать разнообразие»

Киев, 28 апреля 2017, 08:53 — REGNUM  Рекламный ролик, в котором фигурирует Крым, разместил Ukraine сrisis mediacenter (Украинский кризисный медиа-центр) в преддверие песенного конкурса «Евровидение-2017» на своей странице в Facebook.

В комментарии к видео, в котором авторы «представили» Украину фотографией знаменитого «Ласточкина гнезда» в Крыму, сообщается:

«Давайте поделимся нашими песнями в Киеве в мае. Мы с нетерпением ждем, чтобы вы все рассказали истории, повеселились и узнали, что у нас общего».

В аннотации авторы напоминают, что очередной конкурс «Евровидения» пройдет на Украине — в «после ошеломительной победы Джамалы и ее песни «1944».

"Наш лозунг — праздновать разнообразие — очень своевременен. Разнообразие — главный актив, который делает общество сильнее и нашу жизнь значимой», — говорится в сообщении.

Автор публикации утверждает, что разнообразие, которое представлено на Украине, «помогает собраться, чтобы преодолевать большие трудности с улыбкой, хорошей шуткой и песней».

Напомним, Россия не примет участия в 62-м конкурсе «Евровидение», поскольку Киев отказался впускать в страну российскую певицу Юлию Самойлову. Поводом для отказа стало выступление певицы в Крыму в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Киева к началу «Евровидения» уберут из города бомжей

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