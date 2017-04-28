Politico: Расследование вмешательства России в выборы – посмешище

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM В ходе выборов 2016 года США стали жертвой наиболее серьезной кибератаки в своей истории. По легитимности выборов, правительства, институтов и даже самой концепции западной демократии со стороны иностранной державы был нанесен методический удар, пишет член Демократической партии США Донна Бразил в статье для Politico.

Автор, в 2011 году занимавший пост временно исполняющего обязанности председателя Национального комитета Демократической партии США (НКДП), подчеркивает, что нападение продолжились и после дня выборов как на США, так и на их союзников, которые находятся под постоянной угрозы вмешательства России.

И никто, похоже, с этим ничего не делает. Что хуже, они делают вид, что делают. Так, на данный момент проводится целый ряд расследований в отношении вмешательства России в выборы 2016 года и возможной причастности Москвы и к предвыборной кампании Дональда Трампа. Однако все они страдают некомпетентностью, равнодушием и немереным затягиванием процесса. Конгресс вообще не справляется со своими надзорными обязанностями, отказываясь выступать в качестве отдельной и равнозначной ветви власти. При этом чисто партийные интересы отравили работу проверяющих комитетов как Палаты представителей, так и Сенета.

Остается только надеяться, что расследование ФБР проводится тщательным образом. Таким образом, если не будет назначен специальный прокурор, который будет контролировать процесс, можно быть уверенным, что проведение должного расследования Сенатом и Конрессом будет обречено, несмотря на самоотвод генерального прокурора Джефф Сешнса от проверки вмешательства России в выборы 2016 года.

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США нужно независимое расследование, и его необходимо проводить уже сейчас. Его хотят и граждане США. Так, по данным опроса общественного мнения, проведенного недавно для NBC News и Wall Street Journal, 73% американцев заявили, что они предпочитают, чтобы проведением проверки вмешательства России в выборы занималась независимая группа, а не Конгресс. 61% респондентов отметили, что они не верят в то, что Конгресс сможет провести честное и объективное расследование выборов 2016 года. И как можно видеть, их сомнения вполне обоснованы.

Стоит также напомнить, подчеркивает автор, что еще в январе президент Трамп пообещал создать команду, занимающуюся проблемой кибербезопасности после «российских хакерских атак». По его словам, он должен был подготовить «план в течение 90 дней с момента прихода к власти». Очевидно, что сроки уже прошли, а ни плана, ни команды, ни свидетельств о том, что обещание Трампа было чем-либо, кроме как громкими словами, нет и поныне. Более того, теперь президент лживо заявляет, что он «никогда не слышал о WikiLeaks» до того, как стал распространять украденную переписку, а также что он никогда не поддерживал эту организацию. Тем не менее во время предвыборной кампании он заявил, что «любит WikiLeaks». К сожалению, подчеркивает автор, это фиаско лишь немногим более смехотворно, чем проверки, проводимые Сенатом и Конгрессом.

Все могли в ужасе наблюдать, как расследование вмешательства России, проводимое комитетом Палаты представителей по разведке, превратилось в фарс, когда официальные лица в Белом доме предприняли комичную попытку предоставить председателю комитета Девину Нунесу данные в поддержку смехотворного заявления Трампа о прослушке его со стороны Барака Обамы. В результате Нунес был вынужден выйти из расследования, однако теперь он является объектом проверки комиссии по этике.

Комитет Палаты представителей действительно стал назначать как открытые, так и закрытые слушания, однако больше всего надежд на достоверное расследование, по всей видимости, связано с Сенатским комитетом по разведке, возглавляемым председателем-республиканцем Ричардом Бёрром и демократом Марк Уорнер, которые начали открытые слушания всего лишь несколько недель назад.

Однако, как сообщает ряд журналистов, в работе комитета не достигнуто значительного прогресса. Через три месяца после столь обнадеживающего начала работы комитету Сената по-прежнему нечего показать в качестве результатов работы, если такая работа вообще была. Комитет не выслушал центральных фигурантов, несмотря на то, что ряд из них вызвался предоставить свои показания. Не было выписано ни одного предписания о выдаче документом, электронных писем или записей телефонных звонков. И Бёрр не ответил на требования членов комитета осуществить эти действия.

Многие демократы в комитете выступают с критикой Уорнера за то, что он не желает давить на Бёрра для сохранения двухпартийного характера расследования. Уорнер же призвал к терпению. Тем не менее двухпартийный характер бессмыслен, если комитет не проводит интервью с центральными свидетелями или не может собраться для получения предписаний.

Отчасти проблема связана с тем, что в комитете недостаточно участников, часть из которых выполняют свои обязанности на полставки. Поэтому Сенатская комиссия по разведке и является последней надеждой узнать правду о вмешательстве России, эта надежда незначительна.

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При этом каждый день на свет выходят все новые элементы катастрофы. Так, недавно стало известно, что бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Майкл Флинн, возможно, нарушил закон, не раскрыв суммы, полученные им от России, однако Белый дом отказался передать документы о проверке Флинна — если учесть, что она проводилась вообще. Такая информация поступила из комитета по надзору Палаты представителей. Однако эти факты появляются случайно. Их постоянно пытаются приглушить.

Конгрессу, заключает автор, должно быть стыдно за свою, на первый взгляд, неспособность расследовать вмешательство России в демократический процесс США. Необходимо незамедлительно учредить независимую комиссию. В то же самое время комитеты по разведке Конгресса и Сената должны перестать «тянуть резину» и начать относиться к своей работе со всей серьезностью.