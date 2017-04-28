Госслужащим и судьям Германии запретили носить паранджу

Берлин, , 08:31 — REGNUM Бундестаг Германии (Нижняя палата парламента страны) одобрил законопроект, запрещающий государственным служащим, судьям и военнослужащим носить одежду, полностью закрывающую лицо. Об этом сообщает в четверг, 27 апреля, агентство Reuters.

«Нижняя палата парламента Германии — Бундестаг приняла в четверг (27 апреля) законопроект, запрещающий ряду категорий граждан носить на работе одежду, полностью закрывающую лицо», — говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер уже прокомментировал принятие данного законопроекта в Германии.

«Мы должны четко обозначить и распространять наши ценности, а также показывать, где лежат границы нашей толерантности по отношению к другим культурам», — говорит он.

По его словам, одобренный Бундестагом законопроект вносит «важный вклад в это».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2016 г. канцлер Германии Ангела Меркель призвала «срочно решить» вопрос ношения в стране мусульманской женской одежды, закрывающей лицо — никаба, бурки и паранджи.

По ее словам, это «вопрос четкой идентификации личности» — вопросы мультикультурализма и миграционной политики тут не при чем.

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