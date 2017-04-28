Папа римский примет участие в мирной конференции в Каире

Каир, , 08:20 — REGNUM 28 апреля руководство Египта ожидает приезда папы римского Франциска. Теракты против христиан, произошедшие 9 апреля в коптских церквях Танта и Александрии, омрачают поездку понтифика, сообщает информационное агентство Domradio.

Однако, как отмечают в Ватикане, несмотря на опасные условия пребывания в Египте, запланированный ранее визит Папы, в рамках которого пройдет Международная мирная конференция, состоится.

Помимо папы римского, в ней конференции примут участие епископы католической церкви стран Ближнего Востока, коптский патриарх Тавардос II, патриарх Александрийский Феодор II, патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I и имам университета «Аль-Хазар» шейх Ахмед ат-Тейиб, по инициативе которого и был организован христианско-мусульманский саммит.

Цель конференции — выступить с призывом о мире между представителями различных религий и конфессий, а также между государствами.

«В ходе саммита Папа выступит как участник, а не как оратор», — отмечает глава Службы печати Святого престола.

В ходе двухдневного визита понтифик встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который выступает с поддержкой религиозных меньшинств.

В целях безопасности богослужение пройдет не в церкви, на военном аэродроме недалеко от Каира.