Пятница, 28 Апреля 2017 года
08:44:45 МСК

Папа римский примет участие в мирной конференции в Каире

Политика

В ходе двухдневного визита в Египет понтифик также встретится с президентом Египта

Каир, 28 апреля 2017, 08:20 — REGNUM  28 апреля руководство Египта ожидает приезда папы римского Франциска. Теракты против христиан, произошедшие 9 апреля в коптских церквях Танта и Александрии, омрачают поездку понтифика, сообщает информационное агентство Domradio.

Однако, как отмечают в Ватикане, несмотря на опасные условия пребывания в Египте, запланированный ранее визит Папы, в рамках которого пройдет Международная мирная конференция, состоится.

Помимо папы римского, в ней конференции примут участие епископы католической церкви стран Ближнего Востока, коптский патриарх Тавардос II, патриарх Александрийский Феодор II, патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей I и имам университета «Аль-Хазар» шейх Ахмед ат-Тейиб, по инициативе которого и был организован христианско-мусульманский саммит.

Цель конференции — выступить с призывом о мире между представителями различных религий и конфессий, а также между государствами.

«В ходе саммита Папа выступит как участник, а не как оратор», — отмечает глава Службы печати Святого престола.

В ходе двухдневного визита понтифик встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, который выступает с поддержкой религиозных меньшинств.

В целях безопасности богослужение пройдет не в церкви, на военном аэродроме недалеко от Каира.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Католицизм
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Максим ИсаевPolitico: Расследование вмешательства России в выборы – посмешище
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.04.17
Трамп: «Крупный конфликт» США и КНДР — возможен
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
Антизаконные призывы белорусской оппозиции. Каким будет ответ?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
28.04.17
Трамп выбирает врага: исламизм забыт, Тегеран выбивается вперед
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Безымянная высота в московском метро? Восстановить имена героев
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
28.04.17
Есть ли выход из виртуальной ловушки?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
28.04.17
История благих намерений
БернШвейцария Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Андрей ВыползовРейхстаг: крупнейший и истинно народный памятник Воину-Освободителю
БерлинГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
28.04.17
«Трамп еще припомнит Украине, как Аваков назвал его клоуном»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Анна ШвабауэрПопадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
27.04.17
Рубен Заргарян«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Арсен Мелик-Шахназаров«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Юрий СеливановВраг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
РыбинскЯрославская областьРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
КиевУкраина Закон о декоммунизации на Украине Политика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
ещё главное