«Тяжёлый удар по отошениям»: Сербия возмущена решением Франции по Харадинаю

Белград, , 07:45 — REGNUM Белград направил ноту протеста Парижу в связи с решением французского суда отказать в экстрадиции экс-премьера Косово Рамуша Харадиная и отзывает своего посла для консультаций. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Сербии Александр Вучич, передаёт телерадиокомпания РТС.

«Правительство Сербии считает это решение позорным, скандальным, противозаконным и абсолютно несправедливым. Но более всего оно является политическим», — заявил Александр Вучич.

Комментируя мотивационную часть решения суда, премьер Сербии отметил, что одним из оснований для отказа послужило то, что выдача «может иметь чрезвычайно тяжёлые последствия для Харадиная». «Так мы и позвали его не на шоколад и конфеты, а понести ответственность за преступления», — заявил Вучич.

Отмечается, что суд во Франции также не стал принимать во внимание представленные сербской стороной доказательства по делу в отношении Харадиная, содержащие в том числе показания ещё остающихся живых свидетелей преступлений. В то же время ранее суд постановил, что Белградом предоставлены все необходимые для рассмотрения вопроса об экстрадиции документы.

В ноте протеста, переданной послу Франции в Белграде Кристин Моро, указано, что суд не привёл ни одного аргумента в пользу того, что запрос Сербии не отвечал требованиям Европейской конвенции о выдаче от 1957 года, которую ратифицировали обе страны.

В ноте подчеркнуто, что вынесенное решение «представляет собой нарушение универсального принципа международного права о предотвращении безнаказанности военных преступлений», а замечание о «чрезвычайно тяжёлых последствиях» для Харадиная «выражает недоверие к правовой системе Сербии».

«Оцениваем решение Апелляционного суда в Колмару как оскорбительное и наносящее тяжёлый удар двусторонним отношений Сербии и Франции», — говорится в ноте.

Как отметил Вучич, Белград не станет разрывать дипломатические отношения с Парижем, однако «на сегодняшний день становится бессмысленным говорить о подписанных документах о сотрудничестве и стратегическом партнёрстве двух стран». «Хорошо, что они показали нам, что они думают о нашем народе и наших жертвах», — заключил он.

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Проявлением двойных стандартов решение суда во Франции назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вечером 27 апреля по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор Ларова и Вучича, в ходе которого было заявлено, что «Россия разделяет глубокую озабоченность Сербии в связи с явно политизированным решением французского суда».

«Считаем, что все косовские политики, замешанные в совершении военных преступлений, должны понести заслуженное наказание, независимо от постов, которые они сейчас занимают. Проявление Парижем двойных стандартов является наглядной иллюстрацией попустительства перед лицом всё более агрессивного курса на реализацию проекта «Великой Албании», чреватого разрушением хрупкой стабильности и рецидивом кровавого конфликта на Балканах», — говорится в комментарии МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-премьер Косово, один из бывших командующих террористической организации «Армия освобождения Косово» Рамуш Харадинай был задержан во Франции 4 января 2017 года по ордеру, выданному сербскими властями Интерполу в 2004 году. Белград направил судебным органам Франции документы по делу Харадиная и запрос о выдаче задержанного. Однако 27 апреля Апелляционным судом города Кольмар отклонил требование сербской стороны и Харадинаю было разрешено покинуть Францию.

Рамуш Харадинай, обвиняемый в военных преступлениях в ходе вооружённого конфликта 1998−1999 годов, уже дважды проходил фигурантом по делам в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ), но был оправдан.

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