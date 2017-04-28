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В Токио назвали переговоры Абэ с Путиным «насыщенными» и «откровенными»

Политика

В ходе переговоров было подтверждено продвижение по вопросу о переговорах по мирному договору

Синдзо Абэ и Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlun.ru
Синдзо Абэ и Владимир Путин

Москва, 28 апреля 2017, 07:39 — REGNUM  Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал прошедшие в Москве переговоры премьер-министра страны Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным «насыщенными» и «откровенными», сообщает Kyodo.

По его словам, переговоры продолжались 3 часа 10 минут, с учетом рабочего ужина. «По содержанию переговоры между двумя лидерами были откровенными и плотными», — сказал Суга.

В ходе переговоров было подтверждено продвижение по вопросу о переговорах по мирному договору. Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы совместной экономической деятельности, в частности, они договорились о возможности чартерного сообщения между Японией и четырьмя островами южных Курил .

Также было решено увеличить число пунктов пропуска для граждан Японии на эти острова. На острова в ближайшее время направится двусторонняя группа из представителей правительства и бизнес-кругов для изучения на месте возможностей совместной экономической деятельности.

Суга охарактеризовал итоги переговоров как хорошие. Он также заявил об обмене мнениями между Путиным и Абэ по вопросам Сирии и Северной Кореи.

Россия и Япония проводят переговоры для выработки Мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР.

Однако принадлежность южной части гряды оспаривается Японией — Токио претендует на четыре южных острова Курильской гряды. Передачу этих островов Япония увязывает с заключением мирного договора между двумя странами.

Читайте ранее в этом сюжете: «РФ и Япония формируют основы мирного договора»

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Курильские острова и Япония
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