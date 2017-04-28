МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»
Единственная «зацепка» доклада Франции по Сирии неубедительна
Москва, 28 апреля 2017, 07:34 — REGNUM Очередное национальное расследование инцидента в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) наводит на мысль, что страны, проводящие самостоятельные расследования, пытаются повлиять на работу Организации по запрещению химического оружия, сообщили в пресс-службе МИД РФ.Комментируя доклад французских спецслужб по расследованию инцидента в Идлибе, в МИД напомнили о предыдущих расследованиях, проведенных Великобританией и Турцией.
«Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют ОЗХО, либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении», — говорится в сообщении МИД.
В министерстве подчеркнули, что вопросы возникают уже на стадии первичного анализа французского документа. Первый же вопрос — как Франция смогла получить пробы для анализа, взятые якобы «непосредственно на месте происшествия»?
«Если французские спецслужбы отбирали их сами, то, получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый, как говорится в докладе, связанными с «Аль-Каидой» [организацией, деятельность которой запрещена в РФ] вооруженными группировками сирийской оппозиции», — сообщили в МИД.
В том случае, если пробы взяты в каком-либо другом месте, результат анализа недостоверен. При этом важно помнить, что образцы нужно правильно транспортировать, чтобы они полностью сохранились от места, где их взяли, до лаборатории.
В МИД обратили внимание на то, что в докладе доказательством применения зарина, произведенного именно в Сирии, является «рецептура», методики его производства. Якобы именно в лабораториях Сирии зарин производят тем методом, которым и эти образцы.
«Откуда такая уверенность, остается непонятным, поскольку в «готовом» виде зарина в Сирии никогда не было, имелись лишь его прекурсоры, которые в полном объеме были вывезены за пределы Сирии в 2014 году», — отмечается в сообщении. Что касается мобильных установок для производства ядовитого газа, их уничтожили ранее, и это подтвердила ОЗХО.
МИД видит единственную «зацепку», которая хоть как-то может быть принята во внимание, — якобы соответствие результатов сделанного анализа результатам исследования образцов, полученных Францией в 2013 году, причем в месте другого инцидента, который только предположительно связан с применением зарина.
«Однако выглядит это неубедительно, поскольку Миссия ООН еще в 2013 году не смогла независимо подтвердить информацию, содержащуюся во французском докладе, об имевшем место инциденте в Серакабе и установить соблюдение процедуры обеспечения сохранности доказательств, в т.ч. в ходе транспортировки отобранных проб», — сообщили в МИД.
Франция, как подчеркивает МИД, привела единственное вещественное доказательство авторов документа — начиненная зарином ручная граната, якобы сброшенная с вертолета ВВС Сирии.
«Использование гранаты для применения зарина — это нечто новое. Аналогов этого за всю историю существования химоружия, насколько нам известно, не было. Такой экзотический химбоеприпас, мягко говоря, небезопасен для тех, кто его использует», — отметили в министерстве.
МИД делает вывод, что в докладе много нестыковок, доказывающих низкое качество французского расследования.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Франции опубликовал шестистраничный доклад с аргументами в пользу версии о том, что химическую атаку в Хан-Шейхуне совершили войска президента Сирии Башара Асада.
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