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МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»

Политика

Единственная «зацепка» доклада Франции по Сирии неубедительна

Сирия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Москва, 28 апреля 2017, 07:34 — REGNUM  Очередное национальное расследование инцидента в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) наводит на мысль, что страны, проводящие самостоятельные расследования, пытаются повлиять на работу Организации по запрещению химического оружия, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя доклад французских спецслужб по расследованию инцидента в Идлибе, в МИД напомнили о предыдущих расследованиях, проведенных Великобританией и Турцией.

«Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют ОЗХО, либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве подчеркнули, что вопросы возникают уже на стадии первичного анализа французского документа. Первый же вопрос — как Франция смогла получить пробы для анализа, взятые якобы «непосредственно на месте происшествия»?

«Если французские спецслужбы отбирали их сами, то, получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый, как говорится в докладе, связанными с «Аль-Каидой» [организацией, деятельность которой запрещена в РФ] вооруженными группировками сирийской оппозиции», — сообщили в МИД.

В том случае, если пробы взяты в каком-либо другом месте, результат анализа недостоверен. При этом важно помнить, что образцы нужно правильно транспортировать, чтобы они полностью сохранились от места, где их взяли, до лаборатории.

В МИД обратили внимание на то, что в докладе доказательством применения зарина, произведенного именно в Сирии, является «рецептура», методики его производства. Якобы именно в лабораториях Сирии зарин производят тем методом, которым и эти образцы.

«Откуда такая уверенность, остается непонятным, поскольку в «готовом» виде зарина в Сирии никогда не было, имелись лишь его прекурсоры, которые в полном объеме были вывезены за пределы Сирии в 2014 году», — отмечается в сообщении. Что касается мобильных установок для производства ядовитого газа, их уничтожили ранее, и это подтвердила ОЗХО.

МИД видит единственную «зацепку», которая хоть как-то может быть принята во внимание, — якобы соответствие результатов сделанного анализа результатам исследования образцов, полученных Францией в 2013 году, причем в месте другого инцидента, который только предположительно связан с применением зарина.

«Однако выглядит это неубедительно, поскольку Миссия ООН еще в 2013 году не смогла независимо подтвердить информацию, содержащуюся во французском докладе, об имевшем место инциденте в Серакабе и установить соблюдение процедуры обеспечения сохранности доказательств, в т.ч. в ходе транспортировки отобранных проб», — сообщили в МИД.

Франция, как подчеркивает МИД, привела единственное вещественное доказательство авторов документа — начиненная зарином ручная граната, якобы сброшенная с вертолета ВВС Сирии.

«Использование гранаты для применения зарина — это нечто новое. Аналогов этого за всю историю существования химоружия, насколько нам известно, не было. Такой экзотический химбоеприпас, мягко говоря, небезопасен для тех, кто его использует», — отметили в министерстве.

МИД делает вывод, что в докладе много нестыковок, доказывающих низкое качество французского расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД Франции опубликовал шестистраничный доклад с аргументами в пользу версии о том, что химическую атаку в Хан-Шейхуне совершили войска президента Сирии Башара Асада.

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