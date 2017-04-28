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Трамп: «Крупный конфликт» США и КНДР — возможен

Политика

США хотели бы урегулировать ситуацию дипломатическим путем, однако это «чрезвычайно сложно»

Си Цзиньпин и Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Вашингтон, 28 апреля 2017, 07:31 — REGNUM  Обострение отношений между США и Северной Кореей может перерасти в серьезный вооруженный конфликт. Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент США Дональд Трамп.

«Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно», — подчеркнул Трамп.

Он отметил, что Вашингтон выступает за мирное разрешение конфликта вокруг Корейского полуострова. США хотели бы урегулировать ситуацию дипломатическим путем, однако это «чрезвычайно сложно», добавил глава США.

Американский лидер также заявил о том, что правительство Китая пытается содействовать решению проблемы ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. Председателя КНР Си Цзиньпина Трамп назвал «очень хорошим человеком», который «не хочет видеть смуту и смерть». Однако Трамп допустил, что у китайского лидера может не получиться переломить ситуацию.

Говоря о северокорейском лидере Ким Чен Ыне, Трамп отметил, что понимает, как тяжелому тому пришлось. В 27 лет, после смерти отца, Ким Чен Ын стал главой государства, напомнил американский лидер, а это, безусловно, нелегко.

Напомним, в начале апреля обстановка вокруг полуострова Корея заметно обострилась. Так, за отправкой в регион ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон» последовало проведением масштабных артиллерийских учений, руководил которыми лично Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор. Китайский лидер призвал Трампа «проявить сдержанность» в отношении КНДР. Однако 26 апреля военные США приступили к развертыванию в Южной Корее системы ПРО THAAD, которая не только Пхеньяном, но и Пекином воспринимается как угроза собственной безопасности.

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