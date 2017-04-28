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Белый дом рассказал о заслугах президента Трампа

Политика

В ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 28 апреля 2017, 07:24 — REGNUM  Администрация США считает одной из заслуг президента США Дональда Трампа дальнейшую «изоляцию» Российской Федерации в Организации Объединённых Наций (ООН) из-за нейтральной позиции Китая на голосовании по сирийской резолюции. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе под названием «100 дней безопасности Дональда Трампа».

По мнению Белого дома, президент Дональд Трамп провел успешные дипломатические переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, что и позволило «еще больше изолировать» Сирию и Россию в ООН.

«(Президент США) послал миру сообщение своим быстрым и решительным приказом нанести удар по сирийской авиабазе, с которой была произведена ужасная химическая атака против невинных гражданских лиц, — говорится в документе. — Смог еще больше изолировать Сирию и РФ в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином».

Кроме того, среди заслуг Трампа также перечисляются «работа» над изоляцией КНДР и возможное введение новых ограничительных мер в отношении Ирана.

Пресс-служба Белого дома также отмечает, что Трамп за первые месяцы работы в должности главы государства провел 70 телефонных бесед с 38 другими мировыми лидерами, а с 17 из них — двусторонние встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории сирийской базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Официальным поводом для удара стал инцидент в городе Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), жертвами «химической атаки» стали, по меньшей мере 89 человек, более 550 — пострадали.

Правительство США без официальных доказательств обвинило власти Сирии в совершении этого преступления.

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