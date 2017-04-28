Трамп назвал цену на систему ПРО THAAD для Южной Кореи

Кроме того, он заявил о намерении пересмотреть или совсем избавиться от «ужасного» торгового соглашения с Сеулом (KORUS). Он пояснил, что рассмотрение KORUS начнется после того, как США решат вопрос с Североамериканским соглашением о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой.
Ранее 28 апреля на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) адмирал Харри Харрис заявил, что система ПРО THAAD в Южной Корее заступит на боевое дежурство в ближайшие дни.
Власти Южной Кореи заявили ранее, что элементы ПРО развернуты после артиллерийских испытаний Северной Кореи. По данным южнокорейских СМИ, в строй введены шесть пусковых установок, несколько ракет-перехватчиков и один радар.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США. Она предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.