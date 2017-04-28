Трамп назвал цену на систему ПРО THAAD для Южной Кореи

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что собирается выставить Южной Корее счет на $1 млрд за развертывание на ее территории американской системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

По его словам, если бы Сеул заплатил за систему ПРО, это было бы «уместным». Это система на миллиард долларов. Она феноменальна, стреляет ракетами прямо с неба», — сказал Трамп.

Кроме того, он заявил о намерении пересмотреть или совсем избавиться от «ужасного» торгового соглашения с Сеулом (KORUS). Он пояснил, что рассмотрение KORUS начнется после того, как США решат вопрос с Североамериканским соглашением о свободной торговле (NAFTA) с Канадой и Мексикой. Ранее 28 апреля на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США глава Тихоокеанского командования (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) адмирал Харри Харрис заявил, что система ПРО THAAD в Южной Корее заступит на боевое дежурство в ближайшие дни. Власти Южной Кореи заявили ранее, что элементы ПРО развернуты после артиллерийских испытаний Северной Кореи. По данным южнокорейских СМИ, в строй введены шесть пусковых установок, несколько ракет-перехватчиков и один радар. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США. Она предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

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