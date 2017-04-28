В Афганистане началось «весеннее наступление»

Кабул, , 06:46 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проанонсировало начало ежегодного весеннего наступления в Афганистане, передает Associated Press.

О старте наступления всех причастных проинформировал пресс-секретарь исламистской организации

Муджахид напомнил, что в настоящий момент движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует более половины афганской территории и, по его словам, имеет преимущество над противником.

«Учитывая текущую ситуацию, (наступление) в этом году будет отличаться от предыдущих по своему характеру и будет проводиться с помощью двухстороннего подхода — политического и военного», — сообщил Муджахид.

В частности, в этом году исламисты ставят целью не только уничтожение правительственных сил, но и установление на контролируемых территориях «социальная справедливости и развития».

Ежегодное весеннее наступление движения традиционно происходит в Афганистане в апреле месяце, после таяния снегов и перед началом посевного сезона.

Пока сложно сказать, насколько хорошо в этом году к наступлению исламистов подготовились военные и полицейские Афганистана. Известно, что полицейским в южных провинциях задерживают зарплаты, и это может сказаться на эффективности борьбы.

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