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Кто победит на выборах в ландтаг Шлезвиг-Гольштейна?

Политика

Выборы состоятся 7 мая 2017 года, партии ХДС и СДПГ идут нога в ногу

Киль, Германия, 28 апреля 2017, 06:38 — REGNUM  В предвыборной гонке в земельный парламент федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ХДС и СДПГ идут нога в ногу, сообщает Die Zeit.

Прошлые результаты социологических опросов свидетельствовали о том, что СДПГ опережала ХДС на 2%. Согласно данным на 20 апреля, социал-демократов поддерживали 33% респондентов, а ХДС — 31%.

27 апреля была опубликована новая статистика, которая гласит о том, что за неделю до выборов в ландтаг ХДС опередила СДПГ на 2%: партии получили поддержку в 32% и 30% соответственно.

За Зеленых проголосовали 12% опрошенных, за Свободную демократическую партию — 9%, за АдГ — 6%, за Левых — 5%.

Данными результатами не были довольны социал-демократы, потому что победа выигравшей партии в Шлезвиг-Гольштейне будет частично предвещать победу на выборах в бундестаг, пишет Die Zeit.

Новый состав земельного парламента узнают после проведения выборов в ландтаг 7 мая.

Шлезвиг-Гольштейн — федеральная земля Германии, расположенная на севере страны. Столицей является город Киль.

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