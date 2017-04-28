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Возможна ли коалиция немецких партий СДПГ, Зеленых и СвДП?

Политика

В случае создания коалиции, ее члены смогут занять в новом созыве 289 из 630 мест

Берлин, 28 апреля 2017, 06:17 — REGNUM  В рамках предвыборной гонки в парламент Германии идут разговоры о разных коалициях между партиями, сообщает Der Merkur.

В конце марта 2017 года у Свободной демократической партии Германии, которая пока не представлена в бундестаге, появилась возможность состоять в коалиции с Социал-демократической партией и Зелеными.

Однако руководство либеральной партии в лице заместителя председателя Вольфганга Кубики не стремится вступать в данный союз.

«Я не приветствую объединение с СДПГ, но не буду возражать, если коалиция создастся. Мы просто должны быть острожными и действовать разумно», — отмечает Кубики.

Он сомневается в доверии к главе социал-демократов Мартину Шульцу, который признал прошлую коалицию СДПГ — Зеленые — Левые неэффективной.

«Сразу после этого заявления партия предложила нам занять место Левых, это вызывает подозрение», — считает Кубики.

Примером успешной работы для Кубики может послужить коалиция трех партий в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Однако именно Мартин Шульц вызывает у заместителя председателя СвДП подозрения.

«Есть социал-демократы, работу которых я очень ценю: Пьер Штайнбрюк, Габриэль Зигмар, но этого не могу сказать по отношению к главе партии. Господин Шульц должен занять такую позицию, чтобы мы смогли ему доверять», — добавляет Кубики.

Пока неизвестно, будет ли создана данная коалиция. Эксперты полагают, что это маловероятно. В случае создания коалиции, ее члены смогут занять в новом созыве 289 из 630 мест.

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