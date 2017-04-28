«Все для друга Си Цзиньпиня»: Трамп отказал главе Тайваня в переговорах
Дональд Трамп признался, что лидер КНР «очень хороший человек»
Вашингтон, 28 апреля 2017, 06:15 — REGNUM Президент США Дональд Трамп сообщил об отказе провести телефонные переговоры с президентом Тайваня Цай Инвэнь, передает Reuters.
Трамп сообщил журналистам, что сделал это, чтобы «не причинять трудности» главе КНР Си Цзиньпиню.
«Моя проблема в том, что у меня сложились очень хорошие личные отношения с президентом Си», — пояснил Трамп.
Президент Трамп заявил, что не намерен говорить с президентом Тайваня до разговора с Си Цзиньпинем.
Известно, что КНР считает Тайвань своей территорией и крайне болезненно реагирует на противодействие политике «одного Китая».
Кроме того, президент США пояснил, что для него важна та помощь, которую глава КНР оказывает в разрешении кризиса на Корейском полуострове.
«Я действительно чувствую, что он (Си Цзиньпинь — прим. ИА REGNUM ) делает все, что в его силах, чтобы помочь нам справиться с этой большой проблемой», — сообщил Трамп.
Напомним, ранее Дональд Трамп признался в интервью журналистам Reuters, что лидер КНР Си Цзиньпин «очень хороший человек», а главу КНДР Ким Чен Ына «можно понять».
Стоит отметить, что Китай, который занимает достаточно жесткую и совсем не «проамериканскую» позицию по Северной Корее, четвертый день подряд атакует экономику США, ослабляя курс национальной валюты.
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