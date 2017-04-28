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Трамп: «Си Цзиньпин — очень хороший человек»

Политика

Китайский лидер «определенно не хочет видеть смуту и смерть»

Вашингтон, 28 апреля 2017, 05:42 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп, считает, что глава КНР Си Цзиньпин «очень хороший человек», который поможет США в кризисе на Корейском полуострове, передает Reuters.

«Я считаю, что он (Си Цзиньпин — прим. ИА REGNUM ) очень много делает, — признался Трамп журналистам, — он определенно не хочет видеть смуту и смерть, он не хочет этого… Он хороший человек, он очень хороший человек, я его очень хорошо узнал».

Однако Трамп отметил, что даже глава КНР в сложившейся ситуации «хотел бы что-то сделать, но возможно, он не сможет этого сделать». Ситуацию вокруг Северной Кореи, президент США считает очень серьезной.

«Существует вероятность того, что у нас может быть большой, большой конфликт с Северной Кореей. Это абсолютно точно», — сообщил Трамп.

Напомним, ситуация вокруг КНДР обострилась 14 апреля, после того, как Тихоокеанское командование ВМФ США направило к берегам Корейского полуострова во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Власти Северной Кореи ответили масштабными артиллерийскими учениями, которыми командовал лично Ким Чен Ын, а также заявлением о готовности «уничтожить» корабли американского флота.

23 апреля китайский лидер Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом, в ходе которых попросил «проявить сдержанность» в отношении КНДР.

Однако 26 апреля американские военные начали размещение в Южной Корее системы ПРО THAAD, которую уже не только КНДР, но и Китай считает угрозой своей безопасности.

В настоящий момент США готовятся к введению новых санкции против КНДР, а также будут требовать этого от СБ ООН.

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