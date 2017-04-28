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Должность старейшего депутата в бундестаге может занять член ХДС

Политика

В бундестаге проголосовали за предложение об изменении правил назначения на должность старейшего депутата. В середине мая члены парламента должны будут проголосовать за или против проведения реформы

Берлин, 28 апреля 2017, 05:34 — REGNUM  28 апреля в бундестаге прошло голосование за рассмотрение предложения председателя Норберта Ламмерта об изменении правил по избранию старейшего депутата, сообщает Die Tagesschau.

В марте текущего года член партии ХДС выступил с предложением назначить после проведения парламентских выборов в сентябре 2017 года на должность старейшего депутата не того, кто является самым старшим по возрасту, но того, кто дольше всех проработал в бундестаге.

За поддержание инициативы проголосовало большинство: в основном члены ХДС, ХСС и СДПГ. Левые проголосовали против, Зеленые воздержались.

Члены политической партии «Альтернатива для Германии», которая была образована в 2013 году и пока не представлена в немецком парламенте, критикуют данную инициативу.

Согласно старым правилам, старейшим депутатом, в обязанности которого входит председательство на всех заседаниях парламента, сможет стать член АдГ 77-летний Вильгельм фон Готтенберг.

Если реформа будет проведена, то эту должность займет член ХДС Вольфганг Шойбле, который заседает в бундестаге с 1972 года.

Данный шаг рассматривается критиками как продуманный ход Христианско-демократической партии в предвыборной гонке.

В середине мая все челны бундстега должны будут проголосовать за или против проведения реформы.

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