ООН назвала недопустимыми действия протестующих в Македонии

Нью-Йорк, США, , 05:26 — REGNUM ООН «серьёзно обеспокоена» развитием ситуации в Македонии, где демонстранты устроили беспорядки в здании парламента после попытки оппозиции самостоятельно назначить спикера, и призывает все политические силы разрешить разногласия дипломатическим путём, в соответствии с Конституцией. Об этом говорится в распространённом заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Насилие против демократических институтов и законно избранных народных представителей недопустимо», — заявляет, в частности, Стефан Дюжаррик. От оценок законности действий поддерживаемой Западом оппозиции в Македонии секретариат ООН воздерживается.

Тем временем, президент Македонии Георгий Иванов выступил с обращением к народу, в котором призвал общественность сохранять спокойствие, а все институты — действовать в строгом соответствии с законами и Конституцией.

Глава государства пригласил лидеров всех пяти политических сил, представленных в парламенте, 28 апреля прибыть в его офис для обсуждения «новой ситуации».

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Напомним, 27 апреля оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым, а также три проалбанские партии — «Демократический союз за интеграцию» (ДУИ), Движение «Беса» и «Альянса албанцев» — в обход регламента избрали собственного спикера парламента — представителя ДУИ, этнического албанца Талата Джафери.

После этого сторонники общественного движения «За единую Македонию», которое уже около двух месяцев организует акции протесты в стране, ворвались в здание парламента, устроив беспорядки в зале заседаний. Ранения получили лидер СДСМ и ещё несколько депутатов.

Ранее 27 апреля Зоран Заев заявил о намерении «деблокировать государственные институты» и «остановить нарушения Конституции» в ответ на отказ президента Георгия Иванов вручать мандат на формирование правительства после парламентских выборов коалиции СДСМ и проалбанских партий. Свой отказ глава государства объясняет угрозой суверенитету из-за вмешательства Албании во внутренние дела Македонии.

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На выборах в декабре 2016 года, которые были призваны положить конец длительному политическому кризису в стране, ни одна из политических не смогла получить абсолютного большинства. Победившая на выборах партия ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского не смогла сформировать большинства для составления правительства.

Зоран Заев, в свою очередь, согласился поддержать так называемую «Албанскую платформу» трёх партий, подготовленную при непосредственном участии премьер-министра Албании Эди Рамы, в итоге заручившись поддержкой поддержкой большинства в 62 голоса в 120-местном парламенте.

Албанские партии в качестве условия поддержки нового правительства требуют проведения в Македонии конституционной реформы, которая предусматривала бы, в частности, придание албанскому языку статуса второго официального, а также отражение «многонациональности и национального равноправия» в государственной символике.

Другими их требованиями являются принятие резолюции о геноциде албанского населения Македонии в период 1912—1956 годов, углубление сотрудничества с Албанией и Косово, ускорение интеграции в ЕС и НАТО, включение албанцев в переговоры с Грецией об официальном наименовании Македонии.

В столице Македонии Скопье и других крупных городах уже два месяца продолжаются многотысячные акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго официального и других требований, выдвинутых албанскими политиками.

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