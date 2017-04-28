Трамп «понял» Ким Чен Ына

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что «понимает», как нелегко лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Reuters.

В своем интервью журналистам информагентства Трамп напомнил о непростой судьбе диктатора Северной Кореи.

«Ему 27 лет, его отец умирает, он принимает руководство режимом, — сказал Трамп. — Говорите что хотите, но это нелегко, особенно в таком возрасте».

Трамп отметил, что не намерен «давать кредит» Ким Чен Ыну, но понимает, «что это очень сложно».

На вопрос о том, считает ли он лидера КНДР рациональным человеком, американский президент ответил, что у него «нет уверенности».

«Надеюсь, он рационален», — заключил Трамп.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове заметно обострилась 14 апреля, после того, как Тихоокеанское командование американских ВС направило в сторону Корейского полуострова ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Власти Северной Кореи ответили проведением масштабных артиллерийских учений, которыми командовал лично Ким Чен Ын.

23 апреля глава КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом, в ходе которых попросил «проявить сдержанность» в отношении Северной Кореи.

Тем не менее, 26 апреля американские военные начали размещение в Южной Корее системы ПРО THAAD, которую уже не только КНДР, но и Китай считает угрозой своей безопасности.

Кроме того, США готовы вводить новые санкции против КНДР, а также требовать этого от СБ ООН. Конгресс США намерен потребовать от Белого дома внесения Северной Кореи в число государств-спонсоров терроризма.

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