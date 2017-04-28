Алтайский депутат пояснил, чем единороссы лучше справедливороссов

Барнаул, , 05:01 — REGNUM Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Алексей Найден впервые публично озвучил причину своего перехода из фракции справедливороссов в «Единую Россию». «У меня до сих пор об этом спрашивают. Что можно сказать? Это решение было не спонтанным. Скорее всего, я до него дозрел. На выборах все партии набирают популярность на критике власти. К этому сводится вся агитационная работа. Понятно, что это проще всего и всегда будет пользоваться популярностью у недовольных», — заявил он в интервью «Каменским известиям».

Напомним, переход Алексея Найдена (он является сыном главы администрации Каменского района Федора Найдена, прим. ИА REGNUM ) состоялся в феврале 2017 года, после того, как Федор Найден был избран главой. Прошедшего времени, судя по интервью, депутату хватило, чтобы «посмотреть работу двух партий изнутри».

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«Я посмотрел на работу двух партий изнутри. «Единая Россия» готова отстаивать свою позицию. Объяснять людям, почему они этот закон приняли. Да, бывают, как я уже сказал, ошибки, поспешность в принятии каких-то вопросов, что в итоге приводит к негативу. Но в этом и отличие, что, даже допустив ошибку, «Единая Россия» не обвиняет в ней ни исполнительную власть, ни коллег из других партий, а берет всю ответственность на себя», — заявил Алексей Найден.

Он также отметил, что к решению разойтись с оппозицией он пришел в ходе обсуждения и принятия бюджета Алтайского края на 2017 год. «Моя позиция была однозначна—голосовать за него. Хотя внутри фракции «СР», где я на тот момент состоял, были и противоречия, и споры, и мнения звучали вообще не принимать краевой бюджет. На что я возражал, допустим, мы выступаем против — «рубим» бюджет, но что тогда предложим в качестве альтернативы? Голосовать против только потому, что мы оппозиция, это неправильно. В итоге бюджет был принят, а я для себя принял принципиальное решение», — поделился откровением Алексей Найден.

Что касается его работы во фракции «Единая Россия», то Алексей Найден подчеркнул: «Обывательское мнение, что в «ЕР» только и могут, что «брать под козырек» по команде, как им правительство скажет, так и делать или голосовать, в корне неверно. На первом же заседании, когда вопрос зашел об оптимизации школ и детских садов, во фракции «ЕР» разгорелась очень жаркая дискуссия. Были голоса против и все они были услышаны. По инициативе «Единой России» была создана рабочая группа. Перед каждым одномандатником была поставлена задача—на своем округе собрать необходимую информацию: как прошли сходы в селах, как настроен народ. Как итог по ряду объектов решение об оптимизации было пересмотрено. На моем округе это коснулось Долганской школы, которую вывели из перечня объектов, подпадающих под оптимизацию», — отметил депутат Алексей Найден.

В конце интервью он признался, что депутатство в «Единой России» помогло реализовать ему «может, слегка наивную, мечту—помогать людям».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2017 года двое депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания фракции «Справедливая Россия» — Павел Шумихин и Алексей Найден заявили о переходе во фракцию «Единая Россия». Тогда о прочите произошедшего высказался только Павел Шумихин: «На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством».

Ну, а сам Федор Найден после своего непростого избрания, озвучивая далеко идущие планы, заявил о намерении активно участвовать в федеральных и краевых программах. В частности, — о намерении включить и каменские объекты в губернаторский проект «85 на 85». Напомним, это региональная программа, в соответствии с которой к юбилеям Алтайского края строят или капитально ремонтируют определенное количество социальных объектов, кратное цифре юбилея.

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«Губернатор уже заявил, что скоро стартует программа «85 на 85». Нам нужно не просто ждать ее начала, а быть уже готовыми. Как минимум нужно собрать все документы, определиться с объектом. И не сидеть в кабинетах и ждать, когда нас спросят, а самим ехать обосновывать свой проект, доказывать его необходимость», — заявил Федор Найден.

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