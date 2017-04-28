Алтайский депутат пояснил, чем единороссы лучше справедливороссов
Сын нового главы Каменского района, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Алексей Найден рассказал, почему он перешел во фракцию «Единая Россия»
Барнаул, 28 апреля 2017, 05:01 — REGNUM Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Алексей Найден впервые публично озвучил причину своего перехода из фракции справедливороссов в «Единую Россию». «У меня до сих пор об этом спрашивают. Что можно сказать? Это решение было не спонтанным. Скорее всего, я до него дозрел. На выборах все партии набирают популярность на критике власти. К этому сводится вся агитационная работа. Понятно, что это проще всего и всегда будет пользоваться популярностью у недовольных», — заявил он в интервью «Каменским известиям».
Напомним, переход Алексея Найдена (он является сыном главы администрации Каменского района Федора Найдена, прим. ИА REGNUM ) состоялся в феврале 2017 года, после того, как Федор Найден был избран главой. Прошедшего времени, судя по интервью, депутату хватило, чтобы «посмотреть работу двух партий изнутри».
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«Я посмотрел на работу двух партий изнутри. «Единая Россия» готова отстаивать свою позицию. Объяснять людям, почему они этот закон приняли. Да, бывают, как я уже сказал, ошибки, поспешность в принятии каких-то вопросов, что в итоге приводит к негативу. Но в этом и отличие, что, даже допустив ошибку, «Единая Россия» не обвиняет в ней ни исполнительную власть, ни коллег из других партий, а берет всю ответственность на себя», — заявил Алексей Найден.
Он также отметил, что к решению разойтись с оппозицией он пришел в ходе обсуждения и принятия бюджета Алтайского края на 2017 год. «Моя позиция была однозначна—голосовать за него. Хотя внутри фракции «СР», где я на тот момент состоял, были и противоречия, и споры, и мнения звучали вообще не принимать краевой бюджет. На что я возражал, допустим, мы выступаем против — «рубим» бюджет, но что тогда предложим в качестве альтернативы? Голосовать против только потому, что мы оппозиция, это неправильно. В итоге бюджет был принят, а я для себя принял принципиальное решение», — поделился откровением Алексей Найден.
Что касается его работы во фракции «Единая Россия», то Алексей Найден подчеркнул: «Обывательское мнение, что в «ЕР» только и могут, что «брать под козырек» по команде, как им правительство скажет, так и делать или голосовать, в корне неверно. На первом же заседании, когда вопрос зашел об оптимизации школ и детских садов, во фракции «ЕР» разгорелась очень жаркая дискуссия. Были голоса против и все они были услышаны. По инициативе «Единой России» была создана рабочая группа. Перед каждым одномандатником была поставлена задача—на своем округе собрать необходимую информацию: как прошли сходы в селах, как настроен народ. Как итог по ряду объектов решение об оптимизации было пересмотрено. На моем округе это коснулось Долганской школы, которую вывели из перечня объектов, подпадающих под оптимизацию», — отметил депутат Алексей Найден.
В конце интервью он признался, что депутатство в «Единой России» помогло реализовать ему «может, слегка наивную, мечту—помогать людям».
Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2017 года двое депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания фракции «Справедливая Россия» — Павел Шумихин и Алексей Найден заявили о переходе во фракцию «Единая Россия». Тогда о прочите произошедшего высказался только Павел Шумихин: «На самом деле я не оппозиционер, мне чужда политическая борьба и занятие критиканством».
Ну, а сам Федор Найден после своего непростого избрания, озвучивая далеко идущие планы, заявил о намерении активно участвовать в федеральных и краевых программах. В частности, — о намерении включить и каменские объекты в губернаторский проект «85 на 85». Напомним, это региональная программа, в соответствии с которой к юбилеям Алтайского края строят или капитально ремонтируют определенное количество социальных объектов, кратное цифре юбилея.
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«Губернатор уже заявил, что скоро стартует программа «85 на 85». Нам нужно не просто ждать ее начала, а быть уже готовыми. Как минимум нужно собрать все документы, определиться с объектом. И не сидеть в кабинетах и ждать, когда нас спросят, а самим ехать обосновывать свой проект, доказывать его необходимость», — заявил Федор Найден.
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