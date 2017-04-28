Суд Мюнхена приговорил бывшего террориста к трем годам лишения свободы
Мужчина поехал в Сирию, чтобы вернуть своих детей, и присоединился к террористической организации
Берлин, 28 апреля 2017, 05:01 — REGNUM За членство в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина Германии к трем годам лишения свободы, сообщает Der Merkur. Приговор оглашен 27 апреля в столице Баварии.Ранее мужчина работал таксистом в Берлине. В 2014 году его жена с тремя детьми уехала в контролируемый боевиками сирийский город Аль-Ракка. Чтобы вернуть детей, он приехал в Сирию, но, как и другие члены семьи, присоединился в последующем к террористической группировке.
В его обязанности входило воспитание и обучение новобранцев и рекрутов.
В октябре 2015 года мужчина с детьми вернулся в Берлин, а в ноябре был задержан органами полиции.
Спустя 1,5 года расследования суд вынес приговор — три года лишения свободы. Суд учел смягчающее обстоятельство, ведь причиной выезда в Сирию было возвращение детей.
Решение суда для многих сотрудников полиции и Федерального ведомства по охране конституции стало неожиданным из-за короткого срока заключения.
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