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Сенат США утвердил Александра Акосту на пост министра труда

Политика

Кандидатуру нового министра поддержали 60 сенаторов, 38 высказались против

Вашингтон, 28 апреля 2017, 04:26 — REGNUM  Сенат США большинством голосов одобрил назначение Александра Акосты на должность министра труда, передаёт Fox News.

В ходе голосования кандидатуру Александра Акосты поддержали 60 сенаторов, против высказались 38 законодателей.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Акосту на пост министра труда в феврале, после того как предыдущий кандидат — владелец сети ресторанов быстрого питания Эндрю Паздер отказался от должности, не получив республиканцев в Сенате.

48-летний Александр Акоста ранее работал прокурором Южного округа Флориды, был судьей Апелляционного суда третьего округа, а также занимал должность помощника министра юстиции США

Отмечается, что Акоста станет первым латиноамериканцем — членом администрации Дональда Трампа.

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