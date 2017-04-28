Сенат США утвердил Александра Акосту на пост министра труда
Кандидатуру нового министра поддержали 60 сенаторов, 38 высказались против
Вашингтон, 28 апреля 2017, 04:26 — REGNUM Сенат США большинством голосов одобрил назначение Александра Акосты на должность министра труда, передаёт Fox News.В ходе голосования кандидатуру Александра Акосты поддержали 60 сенаторов, против высказались 38 законодателей.
Президент США Дональд Трамп выдвинул Акосту на пост министра труда в феврале, после того как предыдущий кандидат — владелец сети ресторанов быстрого питания Эндрю Паздер отказался от должности, не получив республиканцев в Сенате.
48-летний Александр Акоста ранее работал прокурором Южного округа Флориды, был судьей Апелляционного суда третьего округа, а также занимал должность помощника министра юстиции США
Отмечается, что Акоста станет первым латиноамериканцем — членом администрации Дональда Трампа.
Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США утвердил нового министра сельского хозяйства
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.