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Конгресс США разработал закон о санкциях против КНДР

Политика

Конгресс может рекомендовать Трампу признать КНДР государством-спонсором терроризма

Вашингтон, 28 апреля 2017, 04:41 — REGNUM  Палата представителей Конгресса США на следующей неделе намерена проголосовать за новый пакет санкций против Северной Кореи, передает Associated Press.

По словам конгрессмена Эда Ройса, законопроект содержит новые ограничения в сфере финансов и торговли, а также нацелен на борьбу с «рабским трудом» граждан КНДР.

«Это те случаи, когда Северная Корея рассылает рабочие команды (в сопредельные страны — прим. ИА REGNUM ) для выполнения работ, но вместо того, чтобы идти на зарплату, деньги пересылаются северокорейскому режиму и тратятся на ядерную программу», — пояснил конгрессмен.

Ройс также отметил, что Конгресс может рекомендовать президенту Дональду Трампу признать КНДР государством-спонсором терроризма.

Напомним, на этой неделе Белый дом провел брифинг для Конгресса, в ходе которого призвал законодателей разработать меры в ответ на «агрессию» Северной Кореи.

Администрация президента США также намерена воздействовать на КНДР «посредством ужесточения международных санкций и дипломатического давления».

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США: Китай готов ввести санкции против КНДР

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