В Лондоне задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов
В числе задержанных — 16-летний подросток
Лондон, 28 апреля 2017, 03:35 — REGNUM Полиция Лондона в ходе антитеррористической операции 27 апреля задержала четырёх человек, передаёт Daily Express.Как сообщается, в ходе спецоперации полицейские штурмовали один из жилых домов в районе Брент на северо-западе британской столицы.
В ходе штурма полицией было применено оружие, в результате чего пострадала одна из подозреваемых. В настоящее время она находится в больнице под охраной.
В пресс-службе полиции Лондона также сообщили, что среди задержанных есть 16-летний подросток.
Утоняется, что все задержанные подозреваются в подготовке терактов и подстрекательстве к террористической деятельности. Подробностей о их личностях и возможной причастности к терактам, ранее совершённым в европейских столицах, не озвучивается.
Напомним, ранее 27 апреля в правительственном районе Лондона полиция задержала мужчину с ножами. Позднее СМИ сообщили, что задержанный подозревается в подготовке теракта в районе Даунинг-стрит.
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