В Лондоне задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов

Лондон, , 03:35 — REGNUM Полиция Лондона в ходе антитеррористической операции 27 апреля задержала четырёх человек, передаёт Daily Express.

Как сообщается, в ходе спецоперации полицейские штурмовали один из жилых домов в районе Брент на северо-западе британской столицы.

В ходе штурма полицией было применено оружие, в результате чего пострадала одна из подозреваемых. В настоящее время она находится в больнице под охраной.

В пресс-службе полиции Лондона также сообщили, что среди задержанных есть 16-летний подросток.

Утоняется, что все задержанные подозреваются в подготовке терактов и подстрекательстве к террористической деятельности. Подробностей о их личностях и возможной причастности к терактам, ранее совершённым в европейских столицах, не озвучивается.

Напомним, ранее 27 апреля в правительственном районе Лондона полиция задержала мужчину с ножами. Позднее СМИ сообщили, что задержанный подозревается в подготовке теракта в районе Даунинг-стрит.

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