Минобороны РФ сообщает о 13 нарушениях режима прекращения огня в Сирии

Москва, , 03:19 — REGNUM В Сирии за сутки 27 апреля подтверждено 13 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (3), Хама (3)», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 13 нарушений в провинциях Дамаск, Идлиб, Хама, Хомс и Деръа, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной был подтверждён только один случай нарушения, остальные — не подтверждаются.

Читайте также: МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе

В течение суток под контроль правительственных войск Сирии перешло ещё 9,1 км² территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло освобождено свыше 4542 км² территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 236 населённых пунктов.

Читайте также: Начнёт ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? — The National Interest

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

Читайте также: Белый дом назвал «изоляцию России в ООН» в числе достижений 100 дней Трампа