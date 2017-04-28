«Иранская угроза»: Монархии Персидского залива готовят сдерживание Ирана

Эр-Рияд, , 03:19 — REGNUM Представители суннитских монархий Персидского залива встретились в Саудовской Аравии для обсуждения совместной «борьбы с терроризмом» и сдерживания Ирана, передает Associated Press.

На встрече в Эр-Рияде присутствовали министры обороны, внутренних дел и иностранных дел Совета сотрудничества стран Персидского залива — блока, который объединяет Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Оман и Бахрейн.

Одним из главных вопросов, который обсуждался на встрече, стало углубление военного сотрудничества «суннитского союза» против Ирана — «Исламской военной коалиции для борьбы с терроризмом».

В совместном заявлении, выпущенном по итогам встречи, подчеркивается решимость стран блока предотвращать «внешнее вмешательство» и «усилия по подрыву национальной безопасности и провокации междоусобицы» со стороны Ирана и даже Ирака.

«Мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными угрозами, исходящими как с территории Ирана, так и от Ирака, которые поддерживают террористические группировки и преступные организации», — говорится в документе.

Какие именно «террористические группировки и преступные организации» имеются в виду не уточняется.

Такие группировки как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в поддержке которого подозревается Катар, и «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая считается связанной с Саудовской Аравией, в заявлении не упомянуты.

Напомним, в «Исламскую военную коалицию для борьбы с терроризмом» — организацию, созданную Эр-Риядом в 2015 году — на данный момент входит 39 исламских стран.

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