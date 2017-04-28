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Госдеп США: Китай готов ввести санкции против КНДР

Политика

Пекин уведомил Пхеньян, что санкции последуют в случае проведения КНДР новый ядерных испытаний

Вашингтон, 28 апреля 2017, 02:57 — REGNUM  Китай уведомил США о своей готовности ввести санкции против Северной Кореи в случае проведения Пхеньяном новых ядерных испытаний. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.

«Китайские коллеги сообщили, что они уведомили северокорейский режим о том, что в случае проведения ядерных испытаний Китай введёт собственные санкции. Таким образом, я думаю, Пекин демонстрирует желание работать с нами», — сказал Тиллерсон.

Ранее госсекретарь США также заявил, что целью Вашингтона является не смена политического режима в КНДР, а денуклеаризация Корейского полуострова.

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Напомним, 27 апреля стало известно, что США намерены ужесточить санкции в отношении Северной Кореи, а также задействовать «дипломатические меры», чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы.

США, Япония и Южная Корея, ранее договорившиеся усилить давление на Пхеньян, в настоящее время пытаются заручиться поддержкой Китая, который остаётся союзником и главным торговым партнёром Северной Кореи.

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Ядерная программа Северной Кореи
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