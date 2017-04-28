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Белый дом назвал «изоляцию России в ООН» в числе достижений 100 дней Трампа

Политика

Администрация США подвела первые итоги работы Дональда Трампа на посту главы государства

Вашингтон, 28 апреля 2017, 02:35 — REGNUM  Администрация США считает, что одним из важнейших достижений первых 100 дней президентства Дональда Трампа стала «дальнейшая изоляция» России в Организации Объединённых Наций. Об этом говорится в распространённом пресс-службой Белого дома документе под названием «100 дней безопасности Дональда Трампа».

«Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», — отмечается в сообщении Белого дома.

«В течение первых 100 дней президент: послал миру сообщение своим быстрым и решительным приказом нанести удар по сирийской авиабазе, с которой была произведена ужасная химическая атака против невинных гражданских лиц; смог ещё дальше изолировать Сирию и Россию в ООН путём успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в документе.

Среди других достижение Дональда Трампа называется «работа над изоляцией Северной Кореи», введение новый санкций против Сирии и Ирана.

Отмечается также активная деятельность нового главы Белого дома по выстраиванию отношений с мировыми лидерами с целью «продвижения американских интересов»: за время пребывания на посту Трамп провёл 70 телефонных разговоров с лидерами 38 стран, а также провёл 17 двусторонних встреч.

Отдельным разделом в документе обозначено «восстановление закона и порядка в иммиграционной системе Америки». Как отмечается, действия Дональда Трампа «резко повлияли на нелегальную иммиграцию»: «Пересечения южной границы находятся на 17-летнем минимуме. С января незаконные пересечения южной границы сократились на 61%».

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