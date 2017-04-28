Евросоюз признаёт назначенного оппозицией Македонии спикера парламента

Брюссель, , 01:59 — REGNUM Европейский союз приветствует избрание оппозицией в Македонии этнического албанца Талата Джафери спикером парламента и осуждает действия протестующих против этого демонстрантов. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана.

«Мы самым решительным образом осуждаем сегодняшние нападения на членов парламента в Скопье. Акты насилия в парламенте совершенно неприемлемыми, и мы призываем к спокойствию и сдержанности. Министерство внутренних дел и полиция Македонии должны обеспечить безопасность парламента и его членов», — отмечается в заявлении.

«Мы положительно отмечаем избрание Талата Хафери спикером парламента. Европейский союз убеждён, что политический диалог — это единственный путь вперёд, и мы призываем всех политические субъекты соблюдать Конституцию Македонии и действовать в духе демократических принципов, порядочности и здравого смысла», — отмечают Могерини и Хан.

Напомним, вечером 28 апреля демонстранты ворвались в здание парламента и избили лидера оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева и нескольких депутатов после того, как оппозиция попыталась избрать собственного спикера парламента.

С начала марта президент Македонии Георгий Иванов отказывается вручать мандат на формирование правительства коалиции СДСМ и трёх проалбанских партий, ссылаясь на вмешательство Албании во внутренние дела страны и создавшуюся угрозу суверенитету из-за так-называемой «Албанской платформы».

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