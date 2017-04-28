КНР не только поучаствует в «АрМи-2017», но и сам примет ряд соревнований

Урумчи, Китай, , 02:06 — REGNUM Армия КНР не только с радостью примет участие в международных военных играх «АрМи-2017», но и проведет у себя часть соревнований, передает 27 апреля со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны КНР агентство «Синьхуа».

Ян Юйцзюнь отметил, что шесть военных соревнований пройдут в Китае. В них входят зенитно-ракетные соревнования, рекогносцировка местности в очагах биологического, ядерного и химического поражения, которая пройдет в тренировочном центре города Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Поднебесной. Кроме того, провинции Гирин и Хубэй проведут авиационные игры и соревнования.

Ян очень тепло высказался о возможности Китая принять участие в подобного рода играх, организованных Россией.

«Мы рады развивать военные отношения с Россией во имя продвижения безопасности, наших общих интересов, а также регионального и глобального мира и стабильности», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Армеские игры» проводятся с 2015 года. Первые игры проводила у себя Россия на 10 военных полигонах в нескольких регионах России: Ейске, Острогожске, Каспийске, Кстово, Муроме, Новосибирске, Рязани и Саратове.

Вторые игры прошли в 2016 году уже в России и Казахстане. В них приняли участие также как и годом ранее 19 стран мира, однако участвовавших команд было на одну больше — 121. Первое место тогда заняла Россия, второе — Казахстан, третье — Китай.

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