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100 дней Трампа: «Отношения с Россией ласковыми и нежными не сделал»

Политика

А что если была бы Клинтон?

Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 28 апреля 2017, 01:47 — REGNUM  «Впереди Россию и США ждут более светлые времена, нежели если бы во главе государства была Хиллари Клинтон», такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 выразил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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«Не поладили (с Россией), но трагедии в этом я, честно говоря, не вижу, — заявил депутат, говоря о первых 100 днях президентства Трампа. — Нашим отношениям с Россией особого урона он не нанёс, но и не сделал их такими, как обещал — ласковыми и нежными. Не сделал по причинам, в том числе, потому что демократы и часть республиканцев мешают сделать, давя на него. Но при этом этот человек старается, он старается что-то сделать и в своей стране, во внутренней политике ему кое-что удалось сделать».

«А представьте, осталась бы Клинтон. Что бы было с нашей страной? Была бы не только вражда, которую ему пытаются навязать, — добавил Леонид Калашников. — Ну, по бомбил Сирию — плохо, очень плохо, нарушил международный порядок. До него Обама его нарушил. А что было бы, если бы была Клинтон? Ещё раунд санкций против нас, вся Европа вздыбленная против нас, вздыбилась бы ещё дальше. Она сейчас притихла, ушки прижала. Я думаю, что у нас впереди с Америкой, с этим президентом, ждут более светлые времена, нежели если бы Клинтон была во главе государства».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года уже избранный президент США Дональд Трамп озвучил программу своих первоочерёдных действий, обещая придерживаться принципа «Америка — на первом месте». Первоочерёдной задачей новых властей он назвал решение проблемы с рабочими местами для граждан США. Трамп обозначил ряд важных аспектов, в том числе торговлю, добычу углеводородов, борьбу с лоббистами, мигрантов, безопасность. Он также отметил, что как только у него появятся соответствующие полномочия, он начнёт вывод США из соглашения по Транстихоокеанскому партнёрству.

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