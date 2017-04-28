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Военные институты интеллектуально обеспечат реформу армии КНР

Политика

Китай проводит масштабную реорганизацию своих вооруженных сил и военных институтов

Бойцы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Параде Победы в Москве, 9 мая 2015 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бойцы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Параде Победы в Москве, 9 мая 2015 года

Пекин, 28 апреля 2017, 01:41 — REGNUM  Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет реорганизована в соответствии с решением Центральной военной комиссии КНР, сообщает 27 апреля агентство «Синьхуа».

По словам пресс-секретаря Министерства обороны КНР Ян Юйцзюня, Китай планирует реорганизовать 18 нынче действующих групп армий в 13, что рассматривается властями Поднебесной как ключевой шаг при создании сильной модернизованной армии нового образца. Причем теперь фокус будет смещен с количества на качество вооруженных сил.

Военные академии и исследовательские институты будут адаптированы под новую систему командования и структуру вооруженных сил, при этом, планируется использовать их для теоретической и технологической поддержки реформы.

Стоит отметить, что датой создания НОАК считается 1 августа 1927 года по результатам Наньчанского восстания. Тогда вооруженные силы компартии Китая назывались коммунистической «Красной армией». Свое нынешнее название вооруженные силы Китая обрели в 1949 году после победы коммунистов в гражданской войне.

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Армия Китая
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