Военные институты интеллектуально обеспечат реформу армии КНР

Пекин, , 01:41 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет реорганизована в соответствии с решением Центральной военной комиссии КНР, сообщает 27 апреля агентство «Синьхуа».

По словам пресс-секретаря Министерства обороны КНР Ян Юйцзюня, Китай планирует реорганизовать 18 нынче действующих групп армий в 13, что рассматривается властями Поднебесной как ключевой шаг при создании сильной модернизованной армии нового образца. Причем теперь фокус будет смещен с количества на качество вооруженных сил.

Военные академии и исследовательские институты будут адаптированы под новую систему командования и структуру вооруженных сил, при этом, планируется использовать их для теоретической и технологической поддержки реформы.

Стоит отметить, что датой создания НОАК считается 1 августа 1927 года по результатам Наньчанского восстания. Тогда вооруженные силы компартии Китая назывались коммунистической «Красной армией». Свое нынешнее название вооруженные силы Китая обрели в 1949 году после победы коммунистов в гражданской войне.

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