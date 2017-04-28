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Протестующие в Македонии не дали оппозиции избрать спикера парламента

Политика

Демонстранты в Скопье избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов

Скопье, 28 апреля 2017, 01:23 — REGNUM  Участники акции протеста в Скопье ворвались в здание парламента и избили лидера оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зорана Заева и нескольких депутатов после того, как оппозиция попыталась избрать собственного спикера парламента — этнического албанца Талата Джафери.

Ранее Зоран Заев заявил о намерении «деблокировать государственные институты» и «остановить нарушения Конституции». С начала марта президент Македонии Георгий Иванов отказывается вручать мандат на формирование правительства коалиции СДСМ и трёх проалбанских партий, ссылаясь на вмешательство Албании во внутренние дела страны и создавшуюся угрозу суверенитету из-за так-называемой «Албанской платформы».

«Существует парламентское большинство. Это большинство обязано выбрать спикера парламента из своих рядов и принимать решения, — заявил 27 апреля Зоран Заев на пресс-конференции. — Если потребуется, мы сделаем это в другом зале, в коридоре, на лестнице».

Почти сразу же после выступления лидера СДСМ движение «За единую Македонию», которое уже около двух месяцев организует протесты в стране, распространило специальное заявление, в котором предостерегло оппозицию от попыток «пойти против народа и против Конституции». «Если вы решите пойти против крупнейших гражданских протестов в истории Македонии, то народ, как истинный хозяин страны, возьмёт слово», — говорилось в заявлении.

Оппозиция, тем не менее, провела собственное голосование, избрав новым спикером парламента представителя крупнейшей партии албанцев «Демократический союз за интеграцию» Талата Джафери. Его кандидатуру поддержали 62 депутата 120-местного парламента, составляющие коалицию СДСМ и проалбанских сил. Депутаты от партии ВМРО-ДПМНЕ экс-премьера Николы Груевского объявили голосование попыткой «государственного переворота».

После объявления итогов голосования сотни демонстрантов, собравшихся перед парламентом, ворвались в здание и проследовали в зал заседаний, где начали забрасывать депутатов различными предметами и избивать их. СМИ публикуют фото, на которых видны кровь и следы ударов на лице Зорана Заева и нескольких других парламентариев. Спустя некоторое время полицейский спецназ разогнал участников акции протеста и выгнал их из здания парламента.

Напомним, парламентские выборы в Македонии в декабре 2016 года так и не смогли положить конец длительному политическому кризису в стране. Партия экс-премьера ВМРО-ДПМНЕ получила наибольшее число голосов на выборах, но не смогла договориться о формировании коалиции.

Уступивший ей СДСМ смог сформировать минимальное большинство в 62 голоса, согласившись выполнить требования албанских партий о проведении в Македонии конституционной реформы, которая предусматривала бы, в частности, придание албанскому языку статуса второго официального, а также отражение «многонациональности и национального равноправия» в государственной символике.

Президент Македонии Георгий Иванов отказался вручать лидеру СДСМ Зорану Заеву мандат на формирование правительства, а в Скопье и других крупных городах страны, тем временем, начались многотысячные акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго официального и других требований, выдвинутых албанскими политиками.

Читайте ранее в этом сюжете: В здание парламента Македонии силой прорвались протестующие

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Политический кризис в Македонии
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