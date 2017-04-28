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Марин Ле Пен хочет увидеть «счастливую Европу» вместо Евросоюза

Политика

Для полного счастья блок стоит расформировать

Париж, 28 апреля 2017, 01:02 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе выступления перед своими сторонниками заявила, что хочет увидеть «счастливую Европу» на месте «серого Евросоюза», передает Reuters.

«Евросоюз — серый, как цвет костюмов брюссельских технократов, — сказала Ле Пен. — Я хочу придать ему цвет, потому что моя Европа счастлива, разнообразна, красочна, у нее есть лица своих народов».

По мнению Ле Пен, для этого в странах блока нужно отказаться от единой валюты, а также вернуть пограничный контроль.

Напомним, кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен является давним критиком принципов Евросоюза и в случае своей победы намерена добиваться возвращения Франции максимального суверенитета, вплоть до выхода из ЕС.

Принесет ли это «полное счастье» странам Западной Европы — сказать сложно. Однако сама Ле Пен заявляет, что ее избрание «будет историческим шансом для Европы».

Второй тур выборов президента Франции, в который вышли правый кандидат Марин Ле Пен и либерал Эммануэль Макрон, состоится 7 мая. Наиболее вероятным кандидатом на победу считается Макрон — в первом туре он набрал 24% голосов против 21% у Ле Пен.

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