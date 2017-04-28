«Трамп еще припомнит Украине, как Аваков назвал его клоуном»

Лондон, , 00:42 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко проявляет беспокойство, пытаясь угадать, как поведет себя Дональд Трамп по отношению к Киеву. Украинский лидер всерьез опасается, что Штаты если не прекратят, то сильно ослабят поддержку киевского режима, — пишет обозреватель The Independent Ким Сенгупта.

«У Порошенко есть достаточно оснований для беспокойства — ведь он во время предвыборной кампании в США открыто поддерживал Хилари Клинтон, что теперь ему может аукнуться, — уверен автор. — Достаточно вытащить на белый свет информацию о том, что именно украинские чиновники помогли представителям Демократической партии получить сведения о контактах команды Трампа с Москвой, чтобы оставить Киев не только «без сладкого» но и без основных блюд. А если Трамп вспомнит, что министр внутренних дел Аваков назвал его клоуном…».

Автор считает, что именно, чтобы загладить вину «правительство Порошенко подписало контракт в Вашингтоне с некоей лоббистской фирмой, имеющей выход на республиканцев. Источники, поделившиеся с корреспондентом этими данными, сообщают, что «фирме будут платить 50 тысяч долларов в месяц только за то, чтобы она изо дня в день рассказывала высокопоставленным республиканцам, как на Украине любят и уважают партию, представитель которой занимает высший пост в Америке».

Однако выясняется, что в Киеве не все дышат в унисон с президентом незалежной: украинские следователи хотят допросить главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот расследует дело о связях команды Трампа с Россией».

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