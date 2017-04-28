Высшая избирательная комиссия Турции признала пакет поправок в Конституцию

Анкара, , 00:05 — REGNUM Высшая избирательная комиссия Турции заявила об официальном признании одобрения поправок в Конституцию страны, сообщил глава комиссии Сади Гювен, подводя официальные итоги референдума 16 апреля.

По словам Гювена, за предложенные президентом Эрдоганом поправки проголосовали 25,1 млн избирателей, против предложений главы государства — 23 млн.

В процентном соотношении, «за» проголосовали 51,41% участников референдума, против — 48,59%.

Сади Гювен провозгласил, что в поддержку поправок высказалось более половины избирателей, а потому поправки признаны «принятыми во имя турецкой нации».

Референдум, состоявшийся 16 апреля в Турции, решал судьбу 18 поправок в Конституцию страны, которые вводят президентскую форму государственной власти вместо парламентской.

Полномочия президента Турции будут значительно расширены. Пост премьер-министра будет упразднен, а глава государства получит право назначать вице-президента, министров, членов Коллегии судей и прокуроров.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 3 ноября 2019 года. Одновременно вступят в силу 15 из 18 вышеописанных поправок. Три прочие поправки начнут действовать уже сейчас и будут касаться сохранения партийной принадлежности президента Турции, руководства Коллегии судей и прокуроров, а также упразднения в стране военных судов.

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