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Новый председатель астраханского правительства приступает к работе

Политика

Задачи перед вице-губернатором стоят «напряженные»

Астрахань, 28 апреля 2017, 03:19 — REGNUM  С сегодняшнего дня, 28 апреля, к работе в качестве нового вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области приступит Расул Султанов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, задачи, поставленные губернатором области перед новым назначенцем, которые предстоит выполнить уже в ближайшее время «напряженные, но очень важные с точки зрения развития Астраханской области».

«Акцентируйте свое внимание и внимание всех членов регионального правительства на увеличении региональной составляющей доходной части бюджета», — подчеркнул Александр Жилкин.

Это не только даст возможность «стабильно исполнять текущие социальные расходы, но и модернизировать, развивать, насыщать современным оборудованием и информационными технологиями социальную отрасль, повышать качество услуг и уровень жизни населения», считает глава региона.

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Отставка председателя правительства Астраханской области была предсказуема

Александр Жилкин уверен, что новое кадровое решение станет толчком к обновлению политики регионального кабинета министров и дальнейшему развитию Астраханской области. Так, перед новым вице-губернатором стоит задача за короткое время вывести региональную экономику в десятку сильнейших региональных экономик России.

Для ее решения, отметил глава региона, у нового главы астраханского правительства есть и возможности, и организаторские способности, и трудовой опыт, в том числе — в бизнесе.

«Активно внедряйте все самое современное и новое с точки зрения развития региона, — сказал губернатор. — Это и частно-государственное партнерство, и концессионные соглашения».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля губернатор Астраханской области Александр Жилкин подписал распоряжение о назначении Расула Султанова вице-губернатором — председателем правительства Астраханской области. Его кандидатура, предложенная главой региона, была согласована на внеочередном заседании региональной думы и поддержана подавляющим количеством депутатов (за исключением четырех).

Константин Маркелов, занимавший пост председателя правительства региона в течение последних 12 лет, ушел в отставку. Соответствующий указ о его освобождении от занимаемой должности губернатор подписал 25 апреля. Как пояснили в пресс-службе главы региона, инициатива об отставке исходила от работника. По словам экспертов, уход с поста Константина Маркелова не стала неожиданностью, а была более чем прогнозируем, причем уже давно.

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