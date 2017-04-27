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«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»

Политика

27 апреля в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, приуроченный к 25-летию освобождения г. Шуши силами Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики

Ущелье Дждрдуз. Шуши, Арцах
Саркис Цатурян © ИА REGNUM
Ущелье Дждрдуз. Шуши, Арцах

Москва, 27 апреля 2017, 21:34 — REGNUM  Начало XX века было трагическим для Шуши, азербайджано-карабахский конфликт начался в 1918 г., когда впервые в истории созданная Азербайджанская Республика предъявила территориальные претензии к Армении, в том числе и на Нагорный Карабах (Арцах), в котором 95% населения составляли коренные жители-армяне. Об этом заявил кандидат исторических наук, советник министра иностранных дел Республики Арцах Рубен Заргарян, выступая в пресс-центре ИА REGNUM.

«23 марта 1920 г. в Шуше начались погромы армян, азербайджанскими отрядами под руководством турецких эмиссаров был полностью разрушен и сожжен армянский квартал. Жертвами геноцида, по различным данным, стали от 8 до 12 тысяч армян. Это стало продолжением Геноцида армян в Турции и Западной Армении 1915−23 годов», — напомнил эксперт.

По словам Заргаряна, «в 1991 году Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах) после референдума о независимости, проведенного в полном соответствии с нормами международного права и законодательства СССР, подверглась широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана, сопровождавшейся бомбежками и ракетными обстрелами мирного населения, политикой этнических чисток на оккупированных землях».

«В ходе отражения широкомасштабной агрессии Азербайджана 1991−1994 гг. и проведения операции по принуждению Азербайджана к миру Нагорным Карабахом были освобождены исторические армянские земли Арцаха: в 1992 г. освобожден Бердзор (Лачин), а в 1993 г. — Карвачар (Кельбаджар), Акна в армянской исторической области Ути-Арандзнак (Агдам), Кашуник (Кубатлы), часть области Дизак исторического Арцаха (Физули и Джебраил), Ковсакан (Зангелан). В результате освобождения этих земель Арцаха были спасены армянские памятники цивилизационного и культурного наследия человечества, тогда как на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, в том числе в Нахичевани, армянские памятники стерты с лица земли. В настоящий момент Азербайджан продолжает оккупировать Северный Нагорный Карабах», — полагает карабахский дипломат.

Обращаясь к истории Средневековья, Заргарян находит в Карабахском освободительном движении аналогии из прошлого:

«В процессе Реконкисты общим для испанцев, португальцев и карабахских армян являлось то, что было ликвидировано иностранное иго и осуществлено возвращение на свои исконные земли, на которых создавались самостоятельные государства Испания, Португалия и Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах). Принципиальное отличие Карабахской и Испанской Реконкисты состоит в том, что Карабахская Реконкиста не имеет религиозного фактора, тогда как Испанская Реконкиста велась под лозунгом религиозной борьбы. В Испании господство мавров продолжалось 700 лет, а в Нагорном Карабахе господство Азербайджана — в десять раз меньше — 70 лет.

Официальные лица Азербайджана систематически делают заявления с требованиями передать Азербайджану 7 реинтегрированных районов Нагорно-Карабахской Республики, а также и весь Нагорный Карабах, разрастаются и территориальные претензии на земли Республики Армения, которые бакинские власти называют «Западным Азербайджаном». Все эти архаичные территориальные претензии Азербайджана совпадают с требованиями лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к Испании вывести свои войска из 7 регионов Южной и Центральной Испании и передать им больше половины испанской земли. Многочисленные международные источники и документы четко указывают, что территория Азербайджана свободно используется различными террористическими группировками, «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые считают эту страну комфортной и безопасной территорией для своей деятельности, а власти Азербайджана имеют контакты с ними. В апреле 2016 г. Азербайджан развязал очередную широкомасштабную террористическую агрессию против НКР.

Цивилизованное и прочное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта должно основываться на следующих принципах: во-первых, определение статуса НКР (Республики Арцах) — исключительное право народа Нагорного Карабаха (Арцаха); во-вторых, окончательное признание международным сообществом государственной независимости НКР (Республики Арцах); в-третьих, взаимное признание независимости НКР (Республики Арцах) и Азербайджанской Республики; в-четвертых, восстановление территориальной целостности Нагорного Карабаха (Арцаха); в-пятых, мирное разрешение споров и неприменение силы или угрозы силой».

Напомним, что 8 и 9 мая в Армении и Нагорном Карабахе празднуют не только День Победы в Великой Отечественной войне, но и годовщину со дня освобождения г. Шуши от ВС Азербайджана, которое было осуществлено силами Армии обороны НКР в рамках операции «Свадьба в горах».

Читайте ранее в этом сюжете: «Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»

regnum author Рубен Заргарян
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